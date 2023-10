Givova Scafati Basket ko a Reggio Emilia (85-77) Serie A, seconda giornata: gialloblu sconfitti al PalaBigi dalla UnaHotels

Sconfitta in trasferta, al PalaBigi, per la Givova Scafati. La squadra gialloblu va ko contro la UnaHotels Reggio Emilia con il finale di 85-77. Ai gialloblu non bastano i 21 punti di Nunge e i 16 punti di Robinson e pagano il 20-11 del terzo quarto, decisivo per l'allungo dei biancorossi, guidati dai 18 punti di Michele Vitali.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Seconda Giornata

UnaHotels Reggio Emilia - Givova Scafati 85-77

Parziali: 24-21, 21-20, 20-11, 20-25

Reggio Emilia: Weber 13, Camara ne, Cipolla ne, Hervey 7, Galloway 14, Faye 10, Vitali M. 18, Grant 7, Smith 2, Uglietti 3, Atkins 11, Chillo. All. Priftis

Scafati: Sangiovanni ne, Lottie 7, Gentile A. 4, Mouaha ne, Pinkins 6, De Laurentiis ne, Rossato 9, Robinson 16, Rivers, 14, Nunge 21, Pini, Logan.

Arbitri: Giovannetti, Paglialunga, Gonella.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969