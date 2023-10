Pallamano, A Silver: Genea Lanzara beffata dal Camerano Salernitani battuti 28-27 nella terza giornata di campionato.

Si arresta in trasferta, sull’ ostico campo della Pallamano Camerano, la scia positiva della Genea Lanzara nel Campionato Nazionale di Serie A Silver. I salernitani, al termine di una gara vietata ai deboli di cuore, devono cedere l’intera posta in palio ai padroni di casa col punteggio finale di 28-27 non riuscendo a dare seguito ai due successi contro Teramo ed Haenna.

Nel match andato in scena al Palasport D. Principi di Camerano i ragazzi di coach Maione hanno pagato un avvio piuttosto contratto, salvo poi uscire dal torpore iniziale e avere addirittura la possibilità di sovvertire l’andamento della gara. I padroni di casa, però, sono stati bravi a spegnere le velleità di rimonta dei salernitani, assicurandosi la vittoria di misura dinanzi al pubblico amico.

Coach Maione, oltre alle note assenze di De Ruvo e Dello Vicario, deve fare a meno anche del mancino Vitiello. Il Camerano nel primo quarto di gara sfrutta a pieno il momento di empasse dei salernitani, portandosi addirittura sul 10-2. In seguito ad un timeout, la Genea Lanzara inizia ad ingranare le marce compattandosi maggiormente in difesa, e, complici le parate di uno straordinario Cappellari, inizia a risalire la china portandosi negli spogliatoi sul 15-12.

Nel secondo tempo bastano pochi giri di orologio per i salernitani per accorciare ulteriormente, raggiungendo il 20-20 a metà ripresa avendo anche in un paio di occasioni la possibilità di portarsi avanti nel punteggio. La Genea Lanzara, tuttavia, non ci riesce ed i marchigiani piazzano un mini break che vale il momentaneo 25-21. Mai doma, la squadra di Maione però ha la forza di accorciare sino al 28-27 e nei quindici secondi finali ha tra le mani la palla del possibile pareggio finale: un’azione dubbia, su penetrazione di Arena, vale ai salernitani la conquista soltanto un tiro dai nove metri che si spegnerà, poi, su tiro franco al di sopra della porta avversaria.

Nelle fila dei salernitani Florio è risultato il miglior marcatore con sei segnature, seguito da Senatore Mattia e Fragnito con cinque realizzazioni.

CAMERANO - GENEA LANZARA 28 : 27

GENEA LANZARA: Milano A., Senatore M. 5, Senatore A., Milano C. 1, Florio 6, Fragnito 5, Lettera, Arena 3, Dias Vivas De Azevedo, Avallone 2, Mendo 4, Munda 1, Cappellari.

All: Maione

Risultati 3^ Giornata: Teramo - Cologne 21 : 30; Molteno - Campus Italia 30 : 26; Chiaravalle - Palermo 33 : 28; Verdeazzurro - Haenna 30 : 29; Camerano - Genea Lanzara 28 : 27; San Lazzaro - Romagna 25 : 25.

Classifica: Camerano 6, San Lazzaro 5, Chiaravalle 5, Genea Lanzara 4, Cologne 4, Verdeazzurro 3, Romagna 3, Molteno 2, Haenna 2, Palermo 2, Campus Italia 0, Teramo 0.