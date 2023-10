Pallamano, A Silver: la Genea Lanzara ospita il Verdeazzurro Sabato alla Palumbo gli uomini di Maione proveranno a tornare alla vittoria.

Secondo impegno casalingo per la Genea Lanzara nel Campionato Nazionale di Serie A Silver. Nel match valevole per la quarta giornata di andata, la squadra cara al Presidente Domenico Sica affronterà, tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo, i sardi del Verdeazzurro. Questo Sabato (14 Ottobre alle ore 18:30) le due compagni si incontreranno per la prima volta in assoluto.

I salernitani sono chiamati a riscattarsi dalla sconfitta di misura maturata sul campo della Pallamano Camerano ed ospiteranno, al contempo, una compagine motivata dal successo interno contro l’ Haenna. Nei primi tre turni di campionato un bilancio in assoluto equilibrio per il Verdeazzurro, con una vittoria, un pareggio (col Romagna) ed una sconfitta (di misura a Palermo) all’ attivo; i salernitani sono avanti in graduatoria con un punto di distacco grazie ai due successi contro Teramo ed Haenna.

C’è bisogno, insomma, di rimboccarsi le maniche e guadagnare due punti fondamentali per il prosieguo della stagione ed arrivare ben motivati alla difficile trasferta esterna sul campo del Cologne, cui seguirà la sosta dovuta agli impegni della Nazionale Italiana. “C’è del rammarico in seguito alla sconfitta maturata a Camerano – dichiara Lorenzo Fragnito, ala della Genea Lanzara – credo che avremmo potuto far punti in terra marchigiana, ma non siamo entrati in partita nei primi dieci minuti di gioco e questo ha pesato sul risultato finale.

Abbiamo comunque dimostrato che potevamo assolutamente competere coi nostri avversari, questo ci dà la carica giusta per affrontare in modo migliore le prossime gare.

Siamo un gruppo davvero giovane, tra l’altro non al completo, dobbiamo migliorare sotto tutti i punti di vista, soprattutto sotto l’aspetto mentale per cercare di entrare in campo con le idee chiare e con le giuste motivazioni sin dal fischio di inizio.

Qui a Salerno mi sto trovando molto bene, si è creata una sinergia davvero importante coi miei nuovi compagni di squadra ed il tecnico. Adesso bisogna lavorare duro per affrontare il Verdeazzurro, mi aspetto una gara difficile come tutte quelle di questo campionato di Serie A Silver, il fattore casalingo potrà essere determinante per la conquista dell’ intera posta in palio”.



IL PROGRAMMA DELLE GARE DELLA 4^ GIORNATA: Cus Palermo – San Lazzaro; Campus Italia – Lions Teramo; Haenna – Chiaravalle; Genea Lanzara – Verdeazzurro; Romagna – Molteno; Cologne – Camerano.



CLASSIFICA: Camerano 6, San Lazzaro 5, Chiaravalle 5, Genea Lanzara 4, Cologne 4, Verdeazzurro 3, Romagna 3, Molteno 2, Haenna 2, Palermo 2, Campus Italia 0, Teramo 0.