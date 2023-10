Pallanuoto, A1: la Check-Up Rari Nantes ko a Catania Campani battuti 15-12 nella terza giornata di campionato.

Si è svolta presso la Piscina “F. Scuderi” di Catania la terza giornata del campionato di pallanuoto maschile di Serie A1 della Check-Up Rari Nantes Salerno contro la squadra Nuoto Catania. La gara è terminata 15-12.

La Piscina Scuderi si conferma un fortino per il Catania che riesce a mettere la breccia nel secondo periodo ed a mantenere il vantaggio fino alla fine grazie anche ad un informa Muscat che segna la cinquina, nonostante i giallorossi abbiano cercato di restare sempre in partita.

PROSSIMO APPUNTAMENTO: sabato 14 ottobre 2023, ore 18:00 – Check-Up RN Salerno vs Telimar – Piscina Comunale Simone Vitale.

TABELLINO:

Nuoto Catania vs Check-Up RN Salerno 15-12 (1-2, 6-3, 4-4, 4-3)

NUOTO CATANIA: F. GHIARA, M. FERLITO, S. SLOBODIEN 1, R. TORRISI, A. GULLOTTA, M. MARANGOLO 1, G. TORRISI 3, V. NICOLOSI, J. MUSCAT MELITO 5, E. RUSSO 3, L. MURISIC 1, S. CATANIA 1, M. ROSSI, F. GIULIANO All. DATO

CHECK-UP RN SALERNO: G. TAURISANO, M. LUONGO 3, A. FORTUNATO, C. SANGES 1, G. PARRILLI 1, D. GALLOZZI, I. VRBNJAK 2, V. GALLO 3, D. PRESCIUTTI, Z. BERTOLI 1, S. MAIONE, D. PICA 1, D. DE SIMONE, M. BARELA, All. C. PRESCIUTTI

Arbitri: D. BIANCO, PAOLETTI

Note: Spettatori 200 circa. Gallozzi e Parrilli (S) usciti per limite di falli nel terzo tempo. Marangolo, Catania e Ferlito (C), Gallo (S) usciti per limite di falli nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Catania 7/16, Salerno 5/17 +3 rigori.