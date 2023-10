Il presidente De Luca su Sporting Sala Consilina: "Orgoglio del territorio" L'incontro a Palazzo Santa Lucia: donata una targa al governatore

Vincenzo De Luca ha pubblicato un post sui suoi canali social elogiando una delle nuove grandi realtà sportive della provincia salernitana, la Sporting Sala Consilina, che quest'anno gioca nella massima serie italiana di calcio a 5. "Questa mattina (ieri 11 ottobre, ndr) è venuto a farci visita lo Sporting Sala Consilina, recentemente promosso nella serie A del calcio a 5, dove ha debuttato alla prima di campionato con una vittoria. In soli quattro anni, questa formazione è passata dalla C1 alla massima serie. Complimenti ai ragazzi, al mister, al presidente e a tutta la società, che investe molto sui giovani e non a caso ha un vivaio molto promettente. Davvero una bella realtà e un motivo di orgoglio per tutto il territorio che rappresenta".

Sempre il Presidente De Luca, nel parlare alla squadra più importante di Sala Consilina, ha affermato che "Come voi sono partito da lontano per raggiungere la posizione che ricopro oggi, so bene i sacrifici che hanno fatto i membri della società per arrivare ai massimi livelli di questo sport e vi auguro fare altrettanta strada anche in futuro”. Queste le parole in occasione dell'incontro a Palazzo Santa Lucia.

Una targa per il governatore

“Strenui difensori dei nostri colori e valori, di una terra intrisa di sacrifici e passione, ci facciamo promotori di sogni e desideri, quotidianamente nello sport come nella vita. Uniti alla Regione Campania”. E’ il messaggio inciso sulla targa consegnata al Governatore della Regione Campania.

Tutto il gruppo squadra e lo staff hanno presenziato all’incontro, con i presidenti Detta e il main sponsor Pasquale Lamura. Proprio il presidente Detta ha affermato di essere “Orgogliosi di portare in alto i colori e i valori dello Sporting Sala Consilina, continueremo il nostro percorso con la stessa passione e determinazione che ci ha accompagnato finora. Questa targa racchiude un po’ tutto il cammino fatto in questi anni e la dedichiamo al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca”.