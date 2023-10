Boxe, EBC Cup: Abbes Mouhiidine domina Reyes e vola in semifinale Il campano ha battuto ancora lo spagnolo e si prepara al grande match col russo Ramazan Khanapiev.

L’European Boxing Conference Cup si conferma una manifestazione di grande livello con tanti match entusiasmanti. Uno dei grandi protagonisti sul ring di Buvda in Montenegro è un azzurro e si tratta di Aziz Abbes Mouhiidine. Il due volte vice campione del Mondo era impegnato in un grande classico degli ultimi anni nella categoria dei 92 kg, la sfida con il cubano naturalizzato spagnolo Enmanuel Reyes.

L’azzurro ormai è diventato una vera e propria bestia nera per l’iberico che continua a fare fatica a trovare la chiave giusta per metterlo in difficoltà. Il campione di Mercato San Severino, con il suo pugilato elegante, veloce e tecnico, ancora una volta si è imposto con un verdetto netto di 5-0. Per Mouhiidine accesso in semifinale dove, venerdì 13 ottobre, sfiderà il russo Ramazan Khanapiev. Dovrebbe essere, almeno sulla carta, un test probante. I pugili russi vengono da una scuola importante e hanno un modo molto fisico di combattere. Aziz Abbes Mouhiidine però ha la dote di far sembrare facile anche i match più complicati.

Ecco i risultati dei match di mercoledì 11 ottobre:

4° 54 kg Serra vs Virban HUN H 13.30

4° 67 Kg Malanga vs Isgandarov AZE H 16

4° 80 Kg Cavallaro vs Marchinikov SRB H 19.15





PROGRAMMA MATCH + RISULTATI AZZURRI

8/10

8° 92 Kg Mouhiidine vs Acar TUR 5-0

8° 57 Kg Iozia vs Rustemovski MKA 0-5

9/10

8° 60 Kg Canonico vs Aliyev AZE 0-5

8° 71 Kg Cavallaro vs Kapuler ISR 0-5

16° 80 Kg Cavallaro vs Aykutsun TUR 5-0

10/10

8° 67 Kg Malanga vs Abbasov SRB 5-0

8° 80 Kg Cavallaro vs Jalidov SPA 5-0

11/10

4° +92 Kg Lenzi vs Babic SRB 3-4

4° 92 Kg Mouhiidine vs Reyes SPA 5-2

12/10

4° 54 kg Serra vs Virban HUN

4° 67 Kg Malanga vs Isgandarov AZE

4° 80 Kg Cavallaro vs Marchinikov SRB

13/10

Semifinale 92 Kg Mouhiidine vs Khapanev RUS





8 gli azzurri partecipanti:

54kg Federico Serra

57kg Francesco Iozia

60kg Giuseppe Canonico

67kg Gianluigi Malanga

71kg Salvatore Cavallaro (date of birth 26.11.2001)

80kg Salvatore Cavallaro (date of birth 16.08.1995)

92kg Aziz Abbes Mouhiidine

92+kg Diego Lenzi

Tecnici

Sumbu Kalambay

Gennaro Moffa

Giovanni Cavallaro

Edoardo Capitanucci (Physio)





7 ottobre: Sorteggi

8-13 Ottobre: Preliminari, quarti, semifinali

14 ottobre: Finali

INFO

Le finali, che si svolgeranno all'aperto in una suggestiva location con vista sulla città vecchia di Buvda, avranno luogo il 14/10

Il torneo, cui partecipano i migliori Pugili Elite d'Europa, garantirà i seguenti premi in denaro ai primi 5 classificati per ciascuna categoria di peso: 15k Euro per il primo, 10k Euro per il secondo, 5K per il terzo e quarto, 1K per il quinto (5° POSTO ERGO TUTTI COLORO CHE ARRIVERANNO AI QUARTI, NDR)