Genea Lanzara, Maione: "La squadra è motivata" Sabato alle 18:30 i salernitani ospitano la squadra sarda del Verdeazzurro.

La Genea Lanzara torna a giocare tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo. Domani – Sabato 14 Ottobre con fischio d’inizio alle ore 18:30 – i ragazzi allenati da coach Pasquale Maione affronteranno il Verdeazzurro, compagine proveniente da Sassari.

Dinanzi al proprio pubblico, capitan Milano e compagni cercheranno di riscattarsi dalla sconfitta di misura maturata in quel di Camerano e di tornare a fare punti preziosi per la classifica e per il prosieguo del campionato. La gara si presenta ostica e al contempo affascinante, come tutte quelle del Campionato Nazionale di Serie A Silver, dunque serviranno la massima concentrazione e lucidità per conquistare l’intera posta in palio contro un avversario che precede i salernitani di un solo punto in classifica.

“Sicuramente sarà un match difficile, queste prime tre giornate di campionato hanno dimostrato che nessun incontro è scontato – dichiara Pasquale Maione, coach della Genea Lanzara – ci sono sorprese in continuazione, su ogni campo, dunque contro Verdeazzurro sarà una partita vera e alla quale bisognerà approcciare nel migliore dei modi. Noi veniamo da una sconfitta ed abbiamo un solo obiettivo, ovvero quello di avere due punti in più in classifica al termine dei sessanta minuti di gioco. Abbiamo già archiviato la scorsa prestazione, guardiamo avanti con fiducia, anche perché i ragazzi non vedono l’ora di scendere nuovamente in campo e dimostrare ancora una volta a tutti di far parte di una squadra all’ altezza di questo campionato.

Affronteremo una compagine che non molla mai, che anche se sbaglia qualcosa resta compatta, unita, provando a ribaltare il risultato fino alla fine. E’ successo questo anche nel loro ultimo match casalingo, vincendo contro l’ Haenna ribaltando la gara negli ultimi minuti, quindi penso che questo sia un loro punto di forza. Noi lo sappiamo, li conosciamo, dobbiamo stare tranquilli e lottare allo stesso modo su ogni pallone. Sono convinto che tutto il gruppo farà del proprio meglio”.

La gara Genea Lanzara – Verdeazzurro Sassari andrà in scena Sabato 14 Ottobre alle ore 18:30 presso la Palestra Caporale Palumbo di Salerno e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball.

IL PROGRAMMA DELLE GARE DELLA 4^ GIORNATA: Cus Palermo – San Lazzaro; Campus Italia – Lions Teramo; Haenna – Chiaravalle; Genea Lanzara – Verdeazzurro; Romagna – Molteno; Cologne – Camerano.

CLASSIFICA: Camerano 6, San Lazzaro 5, Chiaravalle 5, Genea Lanzara 4, Cologne 4, Verdeazzurro 3, Romagna 3, Molteno 2, Haenna 2, Palermo 2, Campus Italia 0, Teramo 0.