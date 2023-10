Pallanuoto, A1: Check Up Rari Nantes a caccia del riscatto Gli uomini di Presciutti devono cancellare la prestazione di Catania.

Quarta giornata di campionato per la Check-Up Rari Nantes Salerno che sabato 14 ottobre 2023 alle ore 18:00 presso Piscina Comunale Simone Vitale affronterà il Telimar Palermo.

Dopo la trasferta infrasettimanale di mercoledì 11 ottobre contro Nuoto Catania, la Rari è pronta a tornare a casa per affrontare la terza squadra siciliana di fila. Dopo l’Ortigia Siracusa e la Nuoto Catania arriva il Telimar Palermo. I Rarinantini, ancora a digiuno di punti, sono chiamati a dimostrare il loro valore superando la prestazione non convincente di qualche giorno fa a Catania, dove qualche errore di troppo ha deciso il match.

Lo scorso 16 settembre in Coppa Italia la squadra di mister Presciutti ha debuttato proprio contro il Telimar chiudendo la gara 11 a 11.

Mister Presciutti ha dichiarato: “Dopo tre partite dove abbiamo espresso tanto gioco ma raccolto poco, mi aspetto un'altra prestazione di alto livello. Domani avremo bisogno di tutta la carica e il calore della Vitale. Sono convinto sarà una partita da tripla, affrontiamo una grande squadra che è in ottima forma e ha avuto un ottimo inizio di campionato, ben allenata e composta da ottime individualità. Ma noi vogliamo vincere e sono sicuro che i ragazzi in acqua tireranno fuori tutto quello che hanno. Abbiamo tutte le carte in regola per fare una grande prestazione!”