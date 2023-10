Campionato ancora fermo, primi bilanci in casa Jomi Salerno Nornes: “Ad ogni gara cresciamo, questa squadra può arrivare lontano”.

Ancora fermo il campionato di serie A1 di pallamano femminile, per la Jomi Salerno nuova settimana di stop prima di scendere in campo il

prossimo 21 ottobre ed affrontare in casa, nella gara valida per il 5° turno, il Lions Sassari. Mentre alla Palumbo prosegue il lavoro di coach Francesco Ancona con le atlete rimaste a Salerno, quelle convocate in Nazionale, invece, per le qualificazioni EHF EURO 2024, sono rientrate ieri in Italia dopo l’impegno con la Francia.

Per le cinque Azzurre della Jomi Salerno Ilaria Dalla Costa, Rocio Squizziato, Giulia Rossomando, Asia Mangone e Aurora Gislimberti c’è, infatti, già un'altra gara alle porte. Dopo la sconfitta subita al Palacium di Villeneuve d’Ascq per mano delle campionesse olimpiche della Francia, la Nazionale Italiana sarà di scena domenica 15 ottobre alle ore 18.00 ne “La Casa della Pallamano” di Chieti per affrontare la Slovenia. Intanto con la pausa di campionato è anche tempo di tracciare i primi bilanci sull’inizio della nuova stagione sportiva per le giocatrici arrivate quest’estate a Salerno: tra loro il terzino norvegese classe ‘97 Marte Lausund Nornes.



“La mia esperienza fin qui a Salerno è molto positiva, sto sconoscendo sempre meglio la città, le persone e la cultura. Sto facendo del mio

meglio per imparare e capire l’italiano anche se ho ancora tanta strada da fare per parlare e capire tutto. Salerno è una città bellissima e non potrei essere più felice di questo posto. Gli italiani sono persone calde, accoglienti e molto altruiste. Sto conoscendo sempre meglio le

mie compagne di squadra, siamo un bel gruppo. Da quando sono arrivata sono state tutte molto gentili con me. Siamo una squadra nuova, ma abbiamo già fatto esperienze importanti insieme: il Torneo internazionale in Sardegna e la Coppa Europea in Azerbaijan. – ha

dichiarato Marte Lausund Nornes –. Finora abbiamo disputato due gare di campionato e sono arrivate due importanti vittorie. Ogni settimana ed in ogni gara stiamo crescendo sempre di più come squadra. Siamo un gruppo con tante buone giocatrici di qualità e penso che potremo arrivare lontano con questa squadra. Quando abbiamo giocato la prima gara di campionato in casa, sono rimasta colpita dall’atmosfera della Palumbo piena di tifosi e ora non vedo l’ora di tornare di nuovo a giocare una partita di campionato a Salerno”.