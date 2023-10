Pallanuoto, A1: la Check-Up Rari Nantes si esalta e coglie la prima vittoria Gli uomini di Presciutti hanno capovolto il pronostico e si sono imposti per 12-10.

Sospiro di sollievo in casa Check-Up Rari Nantes dove è arrivata la prestazione che tutti attendevano. Alla Piscina Comunale Simone Vitale gli uomini di Presciutti hanno battuto 12-10 la quotata formazione palermitana. Ospiti avanti dopo il primo parziale (3-1), poi inizia la rimonta della squadra di coach Christian Presciutti. I salernitani riducono le distanze con i gol di Gallo, Bertoli e Fortunato per un 5-5 che tiene il match apertissimo.

Al rientro in acqua Salerno prova la fuga con Vrbnjak e Luongo (doppiette), ma Palermo non molla e si rifà sotto con i gol di Giorgetti e Occhione. Lo strappo decisivo arriva nell’ultimo periodo con Pica e il solito Vrbnjak per un 12-10 finale che vale molto di più dei primi tre punti in classifica.

Dopo il primo successo gli uomini di Presciutti torneranno a lavorare in vista del prossimo impegno, quello di sabato 21 ottobre quando bisognerà fare visita a Trieste reduce dalla vittoria per 11-9 nella tana della De Akker Team

TABELLINO:

Check-Up RN Salerno vs Telimar 12-10 (1-3, 4-2, 5-2, 2-3)

CHECK-UP RN SALERNO: G. TAURISANO, M. LUONGO 3, A. FORTUNATO1, C. SANGES, G. PARRILLI, D. GALLOZZI 1, I. VRBNJAK 3, V. GALLO 1, D. PRESCIUTTI, Z. BERTOLI 2, S. MAIONE, D. PICA 1, D. DE SIMONE, M. BARELA, All. C. PRESCIUTTI

TELIMAR: E. JURISIC, E. MARINI, VITALE 1, E. FABIANO, A. GIORGETTI 3, J. HOOPER 2, A. GILIBERTI 1, M. METODIEV, L. FALSONE, D. OCCHIONE 2, R. LO DICO 1, Q. WOODHEA, R. GIRASOLE NUNEZ, A. NUZZO, All. M. BALDINETTI

Arbitri: NICOLOSI, SCAPPINI

Note: Usciti per limiti di falli Presciutti (S), Pica (S) e Woodhead (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche R.N. Salerno 4/15 e Telimar 7/19 + 2 rigori. Espulso per proteste Taurisano (S) nel secondo tempo, Fabiano (T) e il tecnico Baldinetti (T) nel terzo tempo. Giorgetti (T) fallisce un rigore (traversa) nel secondo tempo. De Simone (S) subentra a Taurisano (S) nel secondo tempo. Spettatori: 150 circa.

Risultati della quarta giornata



Sabato 14 ottobre



RN Savona-CC Ortigia 1928 8-7 (2-1, 1-2, 3-2, 2-2)

Astra Nuoto Roma-Pro Recco 10-16 (2-5, 3-3, 2-4, 3-4)

AN Brescia-Nuoto Catania 20-10 (5-3, 5-2, 3-1, 7-4)

Roma Vis Nova-CN Posillipo 9-10 (1-1, 3-1, 4-4, 1-4)

Salerno Vitale Check Up RN Salerno-Telimar 12-10 (1-3, 4-2, 5-2, 2-3)

Iren Genova Quinto-Spazio RN Camogli 9-4 (1-1, 2-1, 2-1, 4-1)

De Akker Team-Pallanuoto Trieste 9-11 (4-4, 1-4, 4-2, 0-1)