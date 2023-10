Boxe, EUBC Cup: Abbes Mouhiidine fermato da un naso rotto Il pugile campano non è salito sul ring dopo l'infortunio in semifinale. Oro all'armeno Manasyan.

La finale della categoria dei 92 kg alla EUBC Cup di Buvda in Montenegro non si è disputata. A vincere la medaglia d’oro è stato l’armeno Narek Manasyan che ha sfruttato il forfait di Aziz Abbes Mouhiidine. Il pugile campano, favoritissimo alla vigilia dopo aver fatto un percorso esaltante fino alla finale, ha dovuto rinunciare a salire sul ring per una frattura al naso riportata nel corso del match contro il russo in semifinale. Il due volte vice campione del mondo, però, ha rassicurato tutti ed è pronto a tornare presto a lavorare per nuovi obiettivi. Un naso può capitare, fa parte della vita di un pugile, peccato solo che sia arrivato proprio quando si poteva conquistare una medaglia d’oro.

Finale 67 Kg Malanga vs Paraschiv MDA WO

Finale 92 Kg Mouhiidine vs Manasyan ARM WO

L'ItaBoxing chiude così la competizione con 2 argenti (Mouhiidine e MALANGA) e 1 bronzo (SERRA).

PROGRAMMA MATCH + RISULTATI AZZURRI

8/10

8° 92 Kg Mouhiidine vs Acar TUR 5-0

8° 57 Kg Iozia vs Rustemovski MKA 0-5

9/10

8° 60 Kg Canonico vs Aliyev AZE 0-5

8° 71 Kg Cavallaro vs Kapuler ISR 0-5

16° 80 Kg Cavallaro vs Aykutsun TUR 5-0

10/10

8° 67 Kg Malanga vs Abbasov SRB 5-0

8° 80 Kg Cavallaro vs Jalidov SPA 5-0

11/10

4° +92 Kg Lenzi vs Babic SRB 3-4

4° 92 Kg Mouhiidine vs Reyes SPA 5-2

12/10

4° 54 kg Serra vs Virban HUN 5-0

4° 67 Kg Malanga vs Isgandarov AZE 4-3

4° 80 Kg Cavallaro vs Marchinikov SRB 2-5

13/10

Semifinale 67 Kg Malanga vs Petric 4-1

Semifinale 54 Kg Serra vs Radaev BUL 1-4 (BRONZO PER SERRA)

Semifinale 92 Kg Mouhiidine vs Khapanev RUS 5-0

14/10

Finale 67 Kg Malanga vs Paraschiv MDA WO (ARGENTO PER MALANGA)

Finale 92 Kg Mouhiidine vs Manasyan ARM WO (ARGENTO PER MOUHIIDINE)





8 gli azzurri partecipanti:

54kg Federico Serra

57kg Francesco Iozia

60kg Giuseppe Canonico

67kg Gianluigi Malanga

71kg Salvatore Cavallaro (date of birth 26.11.2001)

80kg Salvatore Cavallaro (date of birth 16.08.1995)

92kg Aziz Abbes Mouhiidine

92+kg Diego Lenzi

Tecnici

Sumbu Kalambay

Gennaro Moffa

Giovanni Cavallaro

Edoardo Capitanucci (Physio)





7 ottobre: Sorteggi

8-13 Ottobre: Preliminari, quarti, semifinali

14 ottobre: Finali

INFO

Le finali, che si svolgeranno all'aperto in una suggestiva location con vista sulla citta vecchia di Buvda, avranno luogo il 14/10 p.v.

Il torneo, cui partecipano i migliori Pugili Elite d'Europa, garantirà i seguenti premi in denaro ai primi 5 classificati per ciascuna categoria di peso: 15k Euro per il primo, 10k Euro per il secondo, 5K per il terzo e quarto, 1K per il quinto (5° POSTO ERGO TUTTI COLORO CHE ARRIVERANNO AI QUARTI, NDR)