Pallamano, A Silver: Genea Lanzara beffata dal Verdazzurro Sassari Tanto rammarico per la squadra campana dopo un risultato negativo maturato nel finale.

Seconda sconfitta di misura consecutiva per la Genea Lanzara. Con ancora più rammarico, dopo aver condotto la gara per 59’ di gioco, i salernitani devono cedere l’intera posta in palio ai sardi del Verdeazzurro rimandando l’appuntamento con la vittoria.

Il match è stato esattamente speculare a quello dello scorso weekend contro il Camerano, i salernitani difatti sono partiti forte portandosi in vantaggio sul 9-2 ma il Verdeazzurro Sassari mai domo è riuscito a poco a poco a ridurre lo scarto di reti, approfittando delle sbavature dei padroni di casa al tiro e di qualche errore in fase di impostazione che hanno dato il via libera alla rimonta.

Le squadre si sono portate negli spogliatoi sul parziale di 18-16, al rientro in campo la Genea Lanzara – trascinata soprattutto dalle dodici segnature complessive di Arena – si è portata avanti sul 25-20, un vantaggio di certo non ampissimo ma che sembrava dare tranquillità ai padroni di casa. Nel finale, invece, è successo di tutto: pur avanti di due reti , è proprio negli ultimi giri di orologio che il Verdeazzurro Sassari, approfittando di un’esclusione momentanea comminata ai salernitani – è riuscito a ribaltare l’esito dell’incontro trovando nei secondi finali con Tomas De San Roque l’unico vantaggio dell’ intera gara che ha consegnato loro la vittoria col finale di 34 – 35.

Tanto dispiacere nelle fila dei salernitani al termine dell’ incontro, con la squadra di coach Maione che, al termine di due partite rocambolesche, ha dovuto cedere sia al Camerano che al Verdeazzurro punti che, in caso contrario, avrebbero proiettato la Genea al vertice della classifica, dove ora i rossoblu stazionano nella parte centrale con un bilancio di due vittorie e di due sconfitte.

GENEA LANZARA – VERDEAZZURRO SASSARI 34 : 35

GENEA LANZARA: Milano A., Senatore M. 3, Senatore A., Milano C., Florio 8, Fragnito 6, Coppola, Arena 12, Milano J., Vitiello, Dias Vivas De Azevedo, Avallone 1, Mendo 2, Munda 2, Cappellari. All: Maione

I RISULTATI DELLA 4^ GIORNATA: Cus Palermo – San Lazzaro 26 : 30; Campus Italia – Lions Teramo (rinviata al 18/10); Haenna – Chiaravalle 25 : 24; Genea Lanzara – Verdeazzurro 34 : 35; Romagna – Molteno 31 : 29; Cologne – Camerano 24 : 28.

CLASSIFICA: Camerano 8, San Lazzaro 7, Chiaravalle 5, Verdeazzurro 5, Romagna 5, Genea Lanzara 4, Cologne 4, Haenna 4, Molteno 2, Palermo 2, Campus Italia 0, Teramo 0.