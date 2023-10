Givova Scafati Basket: prima vittoria, battuta l'Estra Pistoia (85-77) Logan assoluto protagonista con 29 punti in 29 minuti in compagnia di Pinkins

Prima vittoria in campionato per la Givova Scafati. Alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano finale di 85-77 per la squadra di coach Stefano Sacripanti, vincente con David Logan assoluto protagonista da 29 punti. Con Kruize Pinkins, autore di 20 punti, l'ex Sassari e Treviso guida l'attacco gialloblu contro l'Estra Pistoia a cui non bastano i 24 punti di Jordon Varnado. Si sblocca Scafati con due punti preziosi nel cammino salvezza, obiettivo primario del club.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Terza Giornata

Givova Scafati - Estra Pistoia 85-77

Scafati: Lottie 7, A. Gentile 8, Mouaha, Pinkins 20, De Laurentiis 2, Rossato, Logan 29, Robinson 4, Rivers 7, Nunge 8, Pini ne. All. Sacripanti.

Pistoia: Willis 6, Della Rosa, Moore 18, Saccaggi 2, Del Chiaro, Varnado 24, Wheatle 6, Hawkins 7, Ogbeide 14, Dembelé ne. All. Brienza.

Arbitri: Lanzarini, Quarta, Dori

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969