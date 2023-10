Arechi Salerno, in campo anche le giovanili Continua il percorso di crescita del vivaio dei salernitani.

Il weekend appena trascorso ha visto scendere in campo tutte le formazioni dell’Arechi Salerno. Oltre alla sconfitta beffarda della prima squadra al Vestuti contro Messina, sabato pomeriggio è toccato al minirugby, con le categorie under 6-8-10-12 curate dal direttore tecnico di settore, Silvia Gaudino, presso lo stadio “Albricci” di Napoli, in occasione della festa del rugby provinciale.

Domenica mattina, invece, hanno giocato le formazioni under 14 e under 16 presso il campo ex Romagnoli di Campobasso, per sfidare i pari età degli Hammers Campobasso. La gestione tecnica delle due squadre di mini- atleti gialloblù, che vantano la collaborazione con tutoring con Amatori Rugby Torre del Greco e Rugby Sacro Cuore di Pompei, è stata affidata a Daniel Bianco, Maurizio Criscuolo e Salvatore Patricola.