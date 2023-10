Check-Up Rari Nantes Salerno, Presciutti: "E' stata una vera battaglia" Il tecnico dei salernitani esalta la prestazione dei suoi ragazzi bravi a non mollare.

La prima vittoria in campionato è arrivata. La Check-Up Rari Nantes può cominciare il suo percorso. Bisognava sbloccarsi e migliore occasione del match casalingo contro il Telimar non poteva esserci. I siciliani erano giunti alla Simone Vitale per fare bottino pieno, ma hanno trovato un avversario concentrato e deciso. “È stata una vera battaglia contro una grande squadra che era venuta qui con la voglia di vincere ma hanno trovato una Rari che voleva i 3 punti” ha spiegato mister Presciutti. “Mi è piaciuto il carattere dei ragazzi -sottolinea- hanno saputo recuperare dopo un inizio in cui siamo andati sotto. Siamo stati bravi a non mollare fino alla fine. Siamo andati avanti con il nostro gioco. Siamo rimasti sempre sul pezzo, abbiamo sentito la spinta dei tifosi, è davvero bellissimo giocare in questa piscina”.

Dopo il primo successo nel torneo di A1 bisogna guardare già al prossimo match. “Ora ci aspetta il Trieste, un’altra grande squadra del campionato ma noi dobbiamo pensare alla nostra crescita ed al nostro percorso”.