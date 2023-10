La Power Basket Salerno parte col botto e fa tre su tre: 93-82 contro Adria Bari La squadra di coach Menduto sugli scudi. Ben cinque giocatori in doppia cifra

La Power Basket Salerno inizia una stagione con il botto grazie a tre vittorie su tre e comanda il girone insieme ad Angri, Molfetta e Basket Corato (tutte appaiate a 6 punti).

La formazione salernitana, infatti, espugna il PalaBalestrazzi di Bari e resta in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo tre giornate. Gara intensa, anche se mai realmente col risultato in bilico, con i padroni di casa che la mettono sul piano della corsa e della velocità. Dopo un primo quarto chiuso in vantaggio di 16 punti, i ragazzi del presidente Renis mantengono ritmi elevati anche nel secondo quarto. Alla ripresa i salernitani sono ancora avanti di 13 punti trascinati dalle ottime prove realizzative di Ani e Misolic. Nel finale i padroni di casa provano a farsi sotto ma riescono solo ad accorciare le distanza per un finale di 82 a 93.

Favaretto: "Abbiamo vinto gara difficile e giocato come volevamo"

Mattia Favaretto parla a fine gara per esprimere le sue sensazioni su questa vittoria in trasferta a Bari. “Siamo felici di aver vinto la terza partita della stagione con 11 punti di scarto. Una trasferta sicuramente dura in un campo molto ostico. Hanno cercato di tenere il ritmo molto alto. Abbiamo fatto un ottimo lavoro in attacco nei primi due quarti sicuramente, in difesa abbiamo concesso poco. La ripresa è stata più dura ma ce lo aspettavamo perché hanno provato a rientrare dallo svantaggio ma siamo stati bravi a non permetterglielo. Siamo molto felici perché abbiamo vinto una gara difficile e abbiamo dato continuità ai buoni risultati conseguiti fin qui. Abbiamo giocato per larghi tratti la gara che volevamo, guidando noi il ritmo del match e costruendo tanti tiri aperti. I primi due quarti abbiamo avuto intensità e una percentuale molto alta, poi è normale che il ritmo è andato calando nel secondo tempo. Complessivamente dobbiamo essere molto soddisfatti del risultato”.

Il tabellino di Adria Bari-Power Basket

Adria Bari: Callara 33, Meistas 20, Preite 10, Lupo 9, Ferraretti 4, Vorzillo 4, Pugliese 2, Clemente, Loprieno, Ravelli n.e. Coach Miriello

Power Basket: Uchenna 20, Misolic 15, Chaves 14, Basile 13, Favaretto 11, Zampa 9, Tersillo 6, Manisi 3, Zanini 2, Dabangdata n.e. Coach Menduto