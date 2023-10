Hockey pista, per la Roller Salerno esordio amaro in Coppa: passa Matera Esposito: "Questa partita ci è servita per carburare un po', nel secondo tempo siamo calati".

È amaro l'esordio stagionale per la Campolongo Hospital Roller Salerno che, nel primo match di Coppa Italia, esce sconfitta 6-3 dal match casalingo contro il Matera. I salernitani, allenati da Massimo Giudice, sono ancora in fase di rodaggio e sfrutteranno la manifestazione tricolore per mettere benzina nelle gambe e migliorare l'intesa di squadra. Al “Palatulimieri” la squadra lucana mette subito in discesa il match: Monticelli sblocca il risultato al 4', poi è lo stesso numero 74 a trovare il raddoppio all'8'. La reazione della Roller Salerno è immediata e porta la firma di Fontan Alfani che accorcia le distanze. Ma Matera non ci sta e, con una doppietta di Bigatti chiude il primo tempo sull'1-4. Nella ripresa Salerno fallisce un tiro diretto con Giorgio Giudice; Matera, invece, trova il pokerissimo sempre con Bigatti. A dieci dalla fine arriva la rete del 2-5 di Giorgio Giudice, seguita dal poker personale di Bigatti. A chiudere il match, a 5' dalla sirena, è Fontan Alfani che fissa il risultato sul 3-6.

In casa Roller Salerno, tuttavia, sono emersi comunque dei segnali positivi come evidenzia a fine gara Daniele Esposito, tra i veterani del gruppo. "Questa partita ci è servita per carburare un po', nel secondo tempo siamo calati fisicamente e abbiamo perso molte palline. Ma questo era prevedibile. Ci sono stati dei segnali positivi, con l'impegno giusto quest'anno potremo dire la nostra e toglierci soddisfazioni importanti".