Genea Lanzara, difficile trasferta nella tana della Pallamano Cologne I salernitani sono attesi da un altro test importante dopo il ko col Verdeazzurro.

Impegno esterno per la Genea Lanzara nella quinta giornata di andata del Campionato Nazionale di Serie A Silver. Dopo la sconfitta di misura, tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo contro il Verdeazzurro Sassari, i salernitani sono attesi da un altro match alquanto impegnativo , stavolta in trasferta, contro la Pallamano Cologne.

In quel di Brescia, insomma, andrà in scena una gara importante per entrambe le formazioni, che viaggiano appaiate in classifica con quattro punti all’ attivo e, dunque, con un bilancio di due successi e di due sconfitte.

Ancora privi di Dello Vicario Giacinti e di De Ruvo, la squadra di coach Maione dovrà rimboccarsi le maniche e mettere in campo grinta, cuore e carattere per conquistare punti importanti per il prosieguo del campionato, che si fermerà per tre settimane in vista degli impegni della Nazionale Italiana.

“Dobbiamo sempre voltare pagina, qualunque cosa succede – dichiara Pasquale Maione, coach della Genea Lanzara – non eravamo fenomeni quando abbiamo vinto due gare consecutive né tantomeno non siamo una buona squadra dopo due sconfitte di misura, lungo un percorso di crescita questi passi falsi possono capitare. Sicuramente il risultato dello scorso sabato brucia più di quello di Camerano, poiché contro il Verdeazzurro abbiamo in pratica dominato fino a due minuti dal termine della gara, poi alcuni errori nel finale non ci hanno dato la possibilità di incamerare due punti che per noi erano fondamentali.

Siamo giovani, dobbiamo imparare ad ammazzare le partite quando abbiamo l’occasione di farlo, dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista, nella gestione della partita soprattutto. Lo faremo, il campionato è lungo ed abbiamo ancora tempo per lavorare. I giocatori stessi devono iniziare ad essere più consapevoli di quando spingere, quando rallentare, quando serve arrivare fino al passivo. Tutti sono ben consapevoli che questo campionato sarebbe stato affascinante e difficile allo stesso tempo, con un livello più alto dei precedenti.

Abbiamo comunque già archiviato tutto, stiamo studiando il Cologne e ritengo che il loro campo sia uno dei più difficili sul quale giocare perché è una squadra abituata a giocare a questi livelli e che ha anche esperienza in massima serie. Dobbiamo rimetterci sotto, provare ad andare a prenderci i due punti e poi ci sarà una lunga sosta che, per noi, sarà importante per cercare di recuperare almeno il pivot Dello Vicario. Non ci sono particolari trucchi – conclude Maione – bisogna lavorare tutti i giorni col sorriso sulle labbra ed aumentare il nostro livello di gioco di partita in partita”.

La gara Cologne – Genea Lanzara andrà in scena Sabato 21 Ottobre alle ore 18:00 presso il Palazzetto dello Sport di Cologne e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball.

IL PROGRAMMA DELLE GARE DELLA 5^ GIORNATA: Cologne – Genea Lanzara; Molteno – Palermo; Chiaravalle – Verdeazzurro; Camerano – Campus Italia; San Lazzaro – Haenna; Lions Teramo – Romagna.

CLASSIFICA: Camerano 8, San Lazzaro 7, Chiaravalle 5, Romagna 5, Verdeazzurro 5, Genea Lanzara 4, Cologne 4, Haenna 4, Molteno 2, Palermo 2, Campus Italia 0, Teramo 0.