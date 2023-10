Jomi Salerno: sabato il ritorno in campo, a novembre nuovo impegno in EHF Siglato l’accordo con lo Swieqi Phoenix, Patron Pisapia: “Felici di giocare le due gare a Malta”.

È quasi terminata l’attesa della Jomi Salerno per il ritorno in campo in occasione di una gara di campionato. Tornate in città le cinque atlete

che nel corso delle due precedenti settimane sono state impegnate con la Nazionale Italiana per le gare di qualificazione degli EHF EURO 2024, coach Francesco Ancona ha ora a disposizione il gruppo al completo per perfezionare la preparazione in vista della gara casalinga del prossimo sabato contro il Lions Sassari.

Dopo il lungo stop al campionato, si apre ora, infatti, per le campionesse d’Italia una fase della stagione particolarmente impegnativa con gare ravvicinate che porteranno poi le salernitane fino al nuovo impegno in Europa.



A questo proposito, la società del Presidente Mario Pisapia ho stabilito l’accordo con le maltesi dello Swieqi Phoenix, prossima avversaria della Jomi Salerno in Coppa Europea, per disputare sull’isola di Malta le gare di andata e ritorno valide per il 3° turno di EHF European Cup. La Jomi Salerno, così, si metterà in gioco in casa delle Swieqi Phoenix sabato 11 e domenica 12 novembre, con la speranza di richiamare al palazzetto teatro delle due gare gli italiani che vivono sull’isola e soprattutto la piccola comunità di salernitani presente a Malta. Forte della doppia vittoria sulle azere del KUR nel precedente turno, la Jomi Salerno affronterà la trasferta ancora una volta con l’intenzione di fare bene.



“Avendo superato il turno in Azerbaijan, ora sappiamo di potercela giocare con Malta: noi speriamo di poter far bene, questo è uno degli

obiettivi della società. L’esperienza nelle coppe europee è un grande arricchimento: arricchisce noi, ma arricchisce anche il movimento

italiano in generale, perché è necessario far vedere nel resto d’Europa che la pallamano in Italia esiste, che è a certi livelli e che partecipa

– ha dichiarato il presidente della Jomi Salerno Mario Pisapia –. La possibilità di confrontarci con squadre europee e di andare sempre più

avanti rappresenta per noi un obiettivo, oltre poi a rappresentare una delle esperienze agonistiche più belle per noi. Siamo felici di

disputare entrambe le due gare in casa delle nostre avversarie: Malta è un’isola molto italianizzata, c’è anche una piccola comunità di

salernitana ed anche per questo ci piaceva l’idea di andare a giocare lì. Ci aspettiamo un ambiente piacevole e accogliente, con tifosi che ci hanno già fato sapere di voler essere presenti”.