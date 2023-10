Miwa Benevento, Rianna: "A Salerno bisogna dare continuità" Il vice capitano carica la squadra in vista della difficile trasferta sul campo della capolista.

Da un derby all’altro. La Miwa Energia Cestistica Benevento si prepara alla trasferta di Salerno dopo aver battuto Avellino tra le mura amiche. Contro gli irpini è arrivato il primo successo in serie B Interregionale. La squadra di Parrillo ha giocato una buona partita ed è motivata per fare bene anche contro la Power Basket che guida il girone con Corato, Angri e Molfetta.

E’ un match attesissimo in casa sannita, un piccolo banco di prova per capire soprattutto in difesa a che punto è il lavoro fatto. Del match ha parlato anche uno dei più esperti in casa Miwa, il vice capitano Walter Rianna.“Sicuramente sarà una trasferta difficile contro una squadra molto forte che è a punteggio pieno in questo inizio di campionato. Dalla nostra sicuramente vogliamo vedere a che punto siamo del nostro percorso e cercare di dare continuità alle prestazioni dopo una buona prova con Avellino. Stiamo lavorando bene in settimana con l'obiettivo di andare a Salerno e giocarci le nostre carte”.

Salerno arriva a questa stagione con la certezza di avere una buona base dopo la vittoria dello scorso campionato di serie C Gold. Ha riconfermato un pezzo da novanta come Lucas Chaves e al suo fianco ha piazzato colpi importanti del calibro di Uchenna Ani e del pivot Bozo Misolic.

Al Pala Silverstri, palla a due domenica 22 alle 18:00, sarà battaglia con la squadra di Parrillo che arriva carichissima e soprattutto senza nulla da perdere dopo aver conquistato i primi punti in classifica.