Pallamano, A Silver: la Gena Lanzara fa visita alla Pallamano Cologne Florio: "Giocare in trasferta non sarà facile per nessuna delle compagini"

Ultime fatiche prima della pausa. La Genea Lanzara, dopo due sconfitte consecutive di misura, cercherà il riscatto sul campo della Pallamano Cologne nel match valevole per la quinta giornata di andata del campionato Nazionale di Serie A Silver.

La squadra di coach Pasquale Maione ed i lombardi sono appaiati in classifica con un bottino di quattro punti e, per entrambe, sarà un’occasione importante per balzare avanti in una graduatoria che, man mano, comincia a prendere forma. L’obiettivo resta il medesimo per tutti: rientrare nelle prime otto posizioni che garantiscono la salvezza e, al contempo, la partecipazione ai PlayOff Promozione in massima serie.

Servirà sicuramente grande lucidità nelle fila delle salernitani per violare l’ostico campo avversario. “Sicuramente ci aspettiamo una gara molto difficile, d’altronde come tutte quelle di questo campionato – dichiara Alessandro Florio, giocatore della Genea Lanzara – giocare in trasferta non sarà facile per nessuna delle compagini, i viaggi sono lunghi, le squadre sono attrezzate quindi bisognerà dare davvero il massimo. Abbiamo preparato benissimo questo incontro in settimana con il nostro tecnico, per riscattarci dalle due sconfitte di misura, cercheremo di strappare questi due punti che potrebbero rivelarsi preziosi per il prosieguo della stagione.

Tutti i giocatori di questo campionato sono validi, il livello si è alzato tanto quindi dobbiamo, come sempre, porre la massima attenzione tanto in difesa, concedendo il minor spazio possibile ai nostri avversari, tanto in fase offensiva limitando gli errori e segnando il più possibile.

Insomma, è un match per noi importante e, se vogliamo figurare tra le migliori squadre di questa stagione, dobbiamo cercare di non perdere punti per strada”

La gara Cologne – Genea Lanzara andrà in scena Sabato 21 Ottobre alle ore 18:00 presso il Palazzetto dello Sport di Cologne e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball.

IL PROGRAMMA DELLE GARE DELLA 5^ GIORNATA: Cologne – Genea Lanzara; Molteno – Palermo; Chiaravalle – Verdeazzurro; Camerano – Campus Italia; San Lazzaro – Haenna; Lions Teramo – Romagna.

CLASSIFICA: Camerano 8, San Lazzaro 7, Chiaravalle 5, Romagna 5, Verdeazzurro 5, Genea Lanzara 4, Cologne 4, Haenna 4, Molteno 2, Palermo 2, Campus Italia 0, Teramo 0.