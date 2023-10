Pallamano, A1: la Jomi Salerno ospita Sassari Dopo la lunga pausa dedicata alle Nazionali si torna finalmente in campo.

Dopo il lungo periodo di stop dovuto agli impegni della Nazionale Italiana nelle gare di qualificazione agli EHF EURO 2024, il campionato

di serie A1 di pallamano femminile è, infatti, pronto a ricominciare. Nel quinto turno stagionale la squadra allenata da mister Francesco

Ancona, quinta in classifica con 4 punti fin qui conquistati (la Jomi ha già osservato il turno di riposo e dovrà recuperare la gara contro

Padova) riceve il Lions Sassari, fanalino di coda nella classifica di serie A1.

Per le campionesse d’Italia in carica si apre ora un periodo particolarmente importante ed impegnativo della stagione: con tre gare in 8 giorni, le salernitane dovranno essere in grado di calarsi immediatamente negli impegni del campionato per arrivare, poi, nelle migliori condizioni al 3° turno di EHF European Cup in programma nella prima parte del mese di novembre.



Nonostante i pochi giorni a disposizione del gruppo per lavorare finalmente al completo, capitan Napoletano e compagne, contro il Lions

Sassari, avranno dalla propria la spinta del pubblico di casa per provare a centrare, dopo quella ottenuta su Teramo e Dossobuono, una

nuova vittoria in campionato.



“Finalmente si conclude questo lungo periodo di pausa che a noi è servito per rifiatare oltre che per recuperare qualche infortunata.

Abbiamo avuto delle ragazze che sono state infortunate in Nazionale che sono rientrate stanche ma allenate. In questo periodo, quindi, abbiamo lavorato con quelle che sono rimaste, soprattutto con le più giovani.

Sono abbastanza soddisfatto: la squadra sta bene, è in salute, abbiamo avuto pochi giorni per lavorare insieme ma non è un problema. Ora avremo una serie di partite che ci permetteranno di riprendere il lavoro del campo – ha dichiarato il coach della Jomi Salerno Francesco Ancona –.

Dal ritorno in campo mi aspetto di giocare bene, di abituarsi di nuovo alle azioni di attacco e di difesa. Ci attendono tre partite, domani

mercoledì e il prossimo sabato, che ci permetteranno di tornare alla forma migliore per arrivare, poi, alla prima decade di novembre quando saremo impegnati nel terzo turno di EHF European Cup. È un momento importante della stagione, dobbiamo sfruttare al massimo tutte le partite che abbiamo a disposizione per fare tutti e allo stesso tempo cercare di arrivare a fine mese nella migliore forma possibile. Bisogna affrontare ogni gara come se fosse la più difficile, e così faremo anche contro Sassari. Oltre al risultato sarà importante giocare bene, con una fluidità di gioco, e cercare di migliorare la fase difensiva e di ripartenza, due aspetti fondamentali per il prosieguo della stagione”.