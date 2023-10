Pallanuoto, A1: Check-Up Rari Nantes Salerno in trasferta a Trieste Alla Bianchi match importante per gli uomini di Presciutti reduci dal successo sulla Terlimar.

Quinta giornata di campionato per la Check-Up Rari Nantes Salerno che sabato 21 ottobre 2023 alle ore 16:00 presso il Polo Natatorio B. Bianchi affronterà la Pallanuoto Trieste.

Dopo il successo casalingo di sabato 14 ottobre contro il Telimar la Rari è chiamata ad affrontare un Trieste che in campionato è attualmente dietro solo alla Pro Recco, a punteggio pieno. I Rarinantini ancora privi dell’attaccante Antun Goreta hanno fame di punti come ben sottolinea Mister Presciutti nelle sue dichiarazioni pre-gara: “Siamo consapevoli di affrontare una squadra che sta facendo molto bene, è prima in classifica e nonostante le ultime partite in Europa, si giocherà la qualificazione fino all'ultimo. Ma noi andremo a Trieste con la consapevolezza che stiamo crescendo, abbiamo fame di punti e ci andremo a giocare le nostre carte, guardando esclusivamente al nostro percorso.”

“Noi dobbiamo cercare di esprimere il nostro gioco in qualsiasi campo, dobbiamo cercare di portare il nostro gioco cercando e giocarcela contro qualunque squadra, a prescindere dall’avversario. Sicuramente è un’altra gara difficile, forse il calendario non ci ha aiutato in questa prima fase, probabilmente meglio così perché siamo una squadra nuova che sta crescendo. Ci troveremo di fronte il Trieste che è un’ottima squadra e lo si vede dalle partite che sta facendo in campionato ed in coppa Europa. Sicuramente è un campo difficile quello di Trieste essendo una piscina più grande e larga; quindi, il fattore campo è dalla loro in ogni caso, ha un organico molto forte e quest’anno si è anche rafforzato. Il Trieste parte da favorito ma noi venderemo cara la pelle”. Le parole del difensore giallorosso Carlo Sanges.

• Sabato 21 ottobre 2023, ore 16:00- Trieste vs Check-Up RN SALERNO

• Mercoledì 8 novembre 2023, ore 19:00- Check-Up RN SALERNO vs RN Camogli