Pallamano, A1: la Jomi Salerno domina il Lions Sassari Netto successo per le campionesse d'Italia dopo la lunga pausa dedicata alle Nazionali.

Contro il Lions Sassari, dopo uno stop prolungato, la Jomi Salerno trova la terza vittoria in campionato e fa, dunque, bottino pieno dopo le tre gare fin qui disputate. Per le salernitane, quindi, arrivano due punti importanti per il prosieguo di una stagione che entra ora nella sua fase più calda. Netto dominio sulla squadra ospite e giovani in campo nell’ultima fase del match, così la Jomi Salerno ha archiviato la quinta giornata del campionato di serie A1 femminile, chiudendo la gara sopra di 21.

Per la Jomi Salerno, contro il Lions Sassari ultimo in classifica, non è un avvio di gara semplice. Al ritorno in campo dopo settimane di stop le atlete di Francesco Ancona hanno dovuto prendere nuovamente le misure con il campo e con i ritmi di gioco. I primi minuti di gara alla Palumbo, infatti, sono trascorsi non senza qualche errore da parte delle salernitane e con il risultato in parità nei primi minuti di gioco.

È sul finire del primo quarto che le salernitane hanno poi iniziato a mettere distanza sulla formazione ospite con la rete del + 3 firmata da Ilaria Dalla Costa (in veste di capitano per l’assenza di Pina Napoletano). Nel secondo quarto le padrone di casa hanno trovato la

sinergia giusta non lasciando più spazio alle ospiti. È infatti iniziato il dominio targato Jomi: Daniela Pinto Pereira ha chiuso la sua porta, senza essere in realtà quasi mai troppo impensierita dalle avversarie che hanno subito l’esplosività delle varie Dalla Costa, Avagliano e Mangone trascinatrici fino al + 10 su cui le salernitane hanno chiuso la prima frazione. Stesso spartito anche nel secondo tempo, la Jomi Salerno riparte così come aveva chiuso il primo e non consente praticamente mai al Lions Sassari di trovare la via del gol. Così coach Ancona tiene in panchina le atlete di maggiore esperienza e dà spazio alle giovani.

Al 18esimo della seconda frazione la Jomi è sul + 20. Pochissimi gli squilli arrivati dalla parte opposta, capitan Scanu e compagne non possono che subire le salernitane guidate alla vittoria proprio dalle giovani Mangone (miglior marcatrice) e Rossomando. La Jomi Salerno sarà nuovamente in campo mercoledì 25 ottobre alle ore 18.30 alla Palumbo di Salerno: nel recupero del terzo turno di campionato le salernitane saranno impegnate contro il Cellini Padova.

Jomi Salerno – Lions Sassari 33 – 12 (13 – 3)



Jomi Salerno: Mangone 7, Dalla Costa (K) 4, Micali, Rossomando 5, Avagliano 3, Squizziato 1, De Santis 2, Cirino 1, Ronga 1, Danti, Ribeiro 1, Ciociano, Pereira (VK), Nornes 4, Gislimberti 4. All. Francesco Ancona



Lions Sassari: Poddighe 1, Scanu (K) 2, Lepori, Doro 1, Onesti, Doneddu, Fenu, Bonnet 1, Balata 2, Dactu, Colunga 5, Pes, Furesi (VK). All. Florentina Pastor



Arbitri: Kurti, Lazzari