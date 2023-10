Pallamano, A Silver: Genea Lanzara beffata ancora nel finale Sconfitta di misura per la squadra di Maione che ha avuto il possesso del pareggio.

Terza sconfitta di misura consecutiva per la Genea Lanzara. Anche stavolta con grande rammarico, i salernitani devono cedere l’intera posta in palio ai lombardi del Cologne rimandando l’appuntamento con la vittoria.

Nel primo tempo la squadra cara al Presidente Domenico Sica ha espresso un ottimo gioco sul 40x20 del Palazzetto dello Sport di Cologne, aprendo le danze con le segnature di Munda ed Arena, quest’ ultimo mattatore del match con undici realizzazioni. Dopo sette giri di orologio la Genea Lanzara è avanti sull’1-6, costringendo coach Adzic al timeout. I padroni di casa cercano di riavvicinarsi grazie alle reti di Barbariga e Manenti, ma i salernitani premono il piede sull’acceleratore e riescono a portarsi negli spogliatoi sul vantaggio di 10-15 in proprio favore.

Ad inizio ripresa sembra andare tutto liscio, con la Genea capace di mantenere il vantaggio di cinque reti, poi il blackout. Numerosi errori in fase di impostazione ed al tiro consentono ai padroni di casa di rimettersi in carreggiata ed impattare sul 22-22 al 45’ di gioco. L’andamento del match si incanala, insomma, in favore dei lombardi i quali, sostenuti dal pubblico amico, riescono a mantenersi avanti nel punteggio. Sul 28-27, nei secondi finali la Genea Lanzara ha tra le proprie mani la palla del possibile pareggio ma l’azione d’attacco dei rossoblu si spegne al suono della sirena.

Tanto dispiacere nelle fila dei salernitani al termine dell’incontro, con la squadra di coach Maione che, al termine di tre partite rocambolesche, ha dovuto cedere l’intera posta in palio anche alla Pallamano Cologne. Adesso i giovani della Genea Lanzara avranno due settimane di pausa, dovute agli impegni della Nazionale Italiana, da sfruttare per ricaricare le energie sia fisiche che mentali e per invertire la rotta già a partire dal prossimo match, quando capitan Milano e compagni ospiteranno l’ambiziosa compagine del Chiaravalle, attualmente terza in classifica.





METELLI COLOGNE – GENEA LANZARA 28 : 27

GENEA LANZARA: Milano A., Senatore M., Senatore A., Milano C. 2, Florio 6, Fragnito 3, Arena 11, Vitiello, Dias Vivas De Azevedo, Avallone 2, Mendo, Munda 3, Cappellari. All: Maione

I RISULTATI DELLA 5^ GIORNATA: Cologne – Genea Lanzara 28 : 27; Molteno – Palermo 35 : 31; Chiaravalle – Verdeazzurro 30 : 17; Camerano – Campus Italia 31 : 26; San Lazzaro – Haenna 32 : 26; Lions Teramo – Romagna 23 : 32.

CLASSIFICA: Camerano 10, San Lazzaro 9, Chiaravalle 7, Romagna 7, Cologne 6, Verdeazzurro 5, Genea Lanzara 4, Haenna 4, Molteno 4, Palermo 2, Campus Italia 2, Teramo 0.