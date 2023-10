Rugby, serie B: Arechi travolto a L'Aquila I neroverdi si sono imposti per 60-5 dimostrando di essere uno dei migliori team del torneo.

Pomeriggio a senso unico al “Fattori”: L’Aquila si conferma seriamente intenzionata a lottare per la promozione in serie A e travolge l’Arechi Rugby con un netto 60 a 5. Risultato severo ma giusto: se il parziale al termine del primo tempo (15 a 0 per i neroverdi) lasciava trasparire la capacità di tenere botta alla più quotata compagine abruzzese, nel secondo tempo il divario tra le due squadre è diventato insostenibile per i salernitani in divisa gialloblù.

Per L’Aquila arriva un’altra vittoria, per i Dragoni la prima vera sconfitta senz’appello della stagione. La squadra allenata da coach Caliendo ha sicuramente tanto da lavorare, come conferma lo stesso allenatore al termine della gara: “Non possiamo mollare la presa così agevolmente, nonostante i padroni di casa abbiano meritato ogni singolo punto segnato in questa partita. Ai ragazzi de L’Aquila vanno i complimenti per la mole di gioco espressa per l’intero incontro, ma da parte nostra ci sono state molte disattenzioni che a questo livello si pagano carissime. Dobbiamo lavorare sicuramente tanto, ne siamo consapevoli e non possiamo lasciare che questa sconfitta ci faccia

perdere di vista gli obiettivi che ci siamo prefissati all’inizio della stagione. Rispetto ai nostri avversari di oggi, abbiamo sicuramente aspirazioni differenti poiché loro puntano alle zone altissime della classifica e noi alla salvezza. Sono sicuro, però, che già in settimana i miei ragazzi mostreranno la giusta mentalità per andare avanti: il campionato è lungo e abbiamo ancora tanto da dire”.

La prossima settimana i Dragoni affronteranno, in casa, il Rugby Roma: “Non sarà facile – commenta coach Caliendo – perché in questo campionato, a questi livelli, nessuna partita può definirsi tale. Il livello è molto alto e per noi deve essere un continuo stimolo a migliorare. Il Roma vorrà sicuramente fare risultato, così come noi vorremo riprendere a fare punti, stimolati dal pubblico che verrà a sostenerci. Siamo aperti a ogni risultato, ma sarà il campo a dirci la verità”.

Vittoriosa la compagine under 16 dell’Arechi – Pompei, che ha ospitato al “Vestuti” il derby con i pari età del Salerno Rugby: il risultato finale di 49 a 21 fa sorridere i coach Criscuolo e Patricola e il direttore tecnico juniores Bianco, con una prestazione importante da parte dei ragazzi in tenuta gialloblù.