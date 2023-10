Jomi Salerno, Mangone: "A Salerno esperienza positiva, mi sono già ambientata" La talentuosa atleta è reduce da sette reti messe a segno nel match contro Sassari.

E’ stata una passeggiata quella fatta dalla Jomi Salerno sulla malcapitata Lions Sassari. La squadra di coach Francesco Ancona ha dominato imponendosi tra le mura amiche con un roboante 33 a 12. Enorme il divario tra le campionesse d’Italia in carica e la formazione sarda che è ancora ferma a quota zero punti in classifica in ultima posizione.

Tra le protagoniste della partita la giovane Asia Mangone autrice di sette reti. “All’inizio non è stata una gara semplice -spiega- credo che ci fosse un po' di tensione per il ritorno in campo dopo un lungo periodo in cui siamo state ferme per l’impegno con la Nazionale. Siamo comunque riuscite a dare una svolta alla partita, il mister poi ha deciso di mettere in campo tutte noi più giovani, nel secondo tempo la formazione era composta principalmente dall’ Under 20: è anche così che ci stiamo preparando per dicembre quando ci sarà il raduno Under 20. C’è un po' di stanchezza -sottolinea la Mangone-, ma penso come un po' per tutte le ragazze che come me sono state impegnate con la Nazionale senza fermarsi un giorno. Ora, di qui in avanti, dobbiamo mettercela tutta, a partire già dalla prossima partita. L’esperienza a Salerno sta andando in maniera positiva, mi sono ambientata subito, mi sono trovata bene con tutti, le ragazze, lo staff e penso che possa andare avanti sempre meglio”.

Nel prossimo turno, in programma sabato 28 ottobre alle 18:30, la Jomi Salerno farà visita al Casalgrande Padana.