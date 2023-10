Genea Lanzara, Maione prova a tenere alto il morale Dopo il ko col Cologne si guarda avanti, il tecnico: “Ci manca un po’ di esperienza”.

Ancora una volta una beffa atroce. La Genea Lanzara è stata sconfitta dal Metelli Cologne per 28-27. Un ko che brucia perché la squadra di Pasquale Maione ha avuto il possesso finale per agguantare il pareggio senza riuscire a piazzare la zampata.

“Purtroppo è stata una partita sulla falsariga delle ultime due – ha spiegato il tecnico della Genea Lanzara – dove per lunghi tratti riusciamo ad esprimere un gioco molto buono e poi ad un tratto si spegne la luce e ci facciamo prima raggiungere e poi superare dagli avversari, perdendo palle banali e regalando gol facili. A fine gara c’era tanto rammarico, negli spogliatoi ho detto ai miei ragazzi di stare tranquilli, di continuare a lavorare come stanno facendo di settimana in settimana e di credere in quel che facciamo poiché sono convinto che i risultati arriveranno.

Ci manca ancora un po’ di esperienza nelle fasi clou delle partite, dove la palla scotta un po’ di più e va gestita in maniera migliore, ma nonostante per ora non siamo riusciti a smuovere la classifica dopo i primi due successi consecutivi credo che la strada intrapresa sia quella giusta.

Ci vuole un po’ di pazienza, considerando anche la giovanissima età della squadra. Queste due settimane ci serviranno per ricaricare le batterie e concentrarci sulla prossima gara, sperando di riuscire a recuperare almeno uno degli infortunati così da avere una rotazione in più, soprattutto in fase difensiva”.

Maione è fiducioso e il suo compito è quello di tenere sempre alto il morale. Sabato 28 ottobre, alle 18:30 alla Palestra Palumbo, affronterà la Pubbliesse Chiaravalle che è una delle migliori squadre del girone, attualmente al terzo posto a quota 7 punti.