Pallamano, A1: Jomi Salerno convincente, battuto il Cellini Padova Le campionesse d'Italia vincono il recupero della terza giornata di campionato.

La quarta vittoria in campionato arriva senza troppe difficoltà per la Jomi Salerno. Nel recupero del terzo turno di campionato le salernitane

vincono agevolmente sul Cellini Padova per 31 – 24, conquistando così il secondo successo casalingo in soli cinque giorni.



Alla Palumbo di Salerno sono le ospiti ad aprire le marcature: il Cellini Padova parte meglio e va subito avanti di due. Per le atlete di

Francesco Ancona, invece, è Ilaria Dalla Costa a realizzare la prima rete, quella dell’1 – 2 al 4 minuto di gioco. I primi attimi di gara,

però, trascorrono con le salernitane dietro il sette di Mauricio Torres, poi arriva la prima svolta della gara. Dopo il time out, all’ottavo

Rossomando riporta in parità il match, quindi Squizziato realizza la rete del 5 – 4 dopo sessanta secondi. A cavallo tra il primo e il

secondo quarto prosegue il botta e risposta tra le due formazioni in campo poi dal 20esimo è la Jomi a mettere distanza, portandosi sul +3, con Mangone che allo scadere della prima frazione realizza la rete del 15 – 12. Una concentrata Jomi torna in campo dopo l’intervallo.

Desiderose di agguantare il quarto successo in campionato, le salernitane lasciano pochissimo spazio alle ospiti. La rete di Djiogap

apre le marcature nella seconda frazione, ma poi ci pensano Rossomando e Squizziato a portarsi prima sul + 4 e poi sul + 5 dopo 9 minuti

dall’inizio del secondo tempo Qualche errore di troppo sottoporta e le buone parate di Daniela Pinto Pereira penalizzano il Cellini Padova che subisce l’avanzata delle salernitane. A quattro minuti dalla conclusione è Aurora Gislimberti a portare le sue sul massimo vantaggio con la rete del 28 – 20. Con De Santis e Ribeiro al gol nei minuti conclusivi, la Jomi archivia la pratica con il risultato finale di 31 – 24.



Le salernitane sono ora attese dalla trasferta contro la Casalgrande Padana: la gara, valida per il 6° turno di campionato, è in programma

alle 18.30 di sabato 28 ottobre.

Jomi Salerno – Cellini Padova 31 – 24 (15 – 12)



Jomi Salerno: Mangone 7, Dalla Costa (VK) 1, Rossomando 8, Avagliano 1, Squizziato 2, De Santis 4, Cirino, Ronga, Danti, Ribeiro 4, Napoletano (K), Ciociano, Pereira, Nornes, Gislimberti 4. All. Francesco Ancona



Cellini Padova: Djiogap 4, Borrini 4, Pedron, Bozza, Broch, Aroubi 3, Prela (K) 1, Eghianruwa 7, Okorie, Enabulele, Barresi (VK), Tanic 5.

All. Mauricio Torres



Arbitri: Carrino - Pellegrino