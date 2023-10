Jomi Salerno, Cyrielle Lauretti Matos torna a casa L’MVP dell’ultima finale scudetto pronta a vestire ancora la maglia della squadra campione d'Italia.

La Jomi Salerno torna in campo domani per la gara in casa della Casalgrande Padana e lo farà dopo aver riabbracciato Cyrielle Lauretti

Matos. L’MVP dell’ultima finale scudetto, dopo aver trascorso pochi mesi in Svizzera, ha deciso di vestire ancora la maglia della Jomi Salerno. Pronta a riprendere lì dove aveva concluso, con alle spalle 10 anni di successi nella squadra salernitana, Cyrielle Lauretti Matos ha iniziato a lavorare nei giorni scorsi con il resto del gruppo in vista della partenza per il nuovo impegno di campionato.



“Ho riflettuto su aspetti positivi e aspetti meno positivi, su episodi che ho avuto poi quando lasci un posto sai cosa ti manca veramente e

quindi ho deciso di fare un passo indietro e ritornare a casa perché alla fine Salerno per me è sempre stata casa. Sono sempre ferma alla

finale scudetto, per me non è mai stato un nuovo giorno perché le emozioni sono state tantissime tra l’MVP e lo scudetto, ma adesso ho una nuova testa per questo nuovo campionato – ha dichiarato Cyrielle Lauretti Matos -. Ho tante nuove motivazioni: di riconfermare quel

sudore che ho messo lo scorso anno durante la finale e durante tutto l’anno e quindi farlo anche quest’anno per arrivare a conquistare tutti

i punti di cui abbiamo bisogno. Da quando sono partita in realtà è come se non fossi mai andata via perché le ragazze sono sempre state con me, mi hanno sempre appoggiata ogni giorno. Il rientro a casa l’ho sentito molto forte, ho visto le ragazze contente per fortuna e anche l’allenatore, così come tutto lo staff e i dirigenti. Finalmente è arrivato il trasferimento quindi sono già operativa, domani partiremo

per la trasferta contro il Casalgrande. Mi aspetto una squadra migliorata rispetto agli anni scorsi, da quello che mi ricordo non

abbiamo mai fatto buone prestazioni a casa loro quindi noi faremo il massimo per portare a casa i due punti”.

Dopo quattro vittorie consecutive, le salernitane saranno quindi in campo alle 18.30 di domani. Forti dei due successi conquistati nelle due

gare casalinghe da pochi giorni archiviate, le atlete di Francesco Ancona chiuderanno sul campo della Casalgrande Padana il mini tour de

force che le ha viste impegnate in tre gare in una settimana. La Jomi Salerno a quota 8 punti (come Pontinia e Cassano Magnago) e terza in classifica (le salernitane hanno già osservato il turno di recupero) si troveranno di fronte una Casalgrande a quota 4 punti e a metà

classifica, desiderosa di riscattarsi dopo le sconfitte delle due precedenti gare di campionato e, quindi, di fare bottino pieno di fronte

al proprio pubblico.

“A livello fisico la squadra sta bene, domani ci aspetta una partita molto importante. Le precedenti due partite casalinghe sono state

importanti anche per arrivare ad una buona forma domani. Siamo alla terza partita in una settimana, quindi sicuramente sarà una gara

complicata. Di fronte avremo una buona squadra che secondo me non ha ottenuto quello che avrebbe potuto ottenere nelle prime giornate. È, però, una squadra che è stata costruita per fare un buon campionato e sono sicuro che alla lunga lo farà – ha dichiarato il coach della Jomi Salerno Francesco Ancona – Bisogna andare con la massima concentrazione a giocarsi questa partita a Casalgrande, ovviamente cercheremo di ottenere il massimo. Abbiamo pensato, nei pochi giorni a disposizione, a recuperare le energie, ad aggiustare quello che nella partita precedente non è andato e a mettere a punto le soluzioni tattiche per affrontare questo avversario”.