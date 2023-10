Givova Scafati Basket: obiettivo tris, c'è la Vanoli Cremona Mouaha: "Contiamo sull’apporto dei nostri tifosi, che sono il vero sesto uomo in campo"

Domani, con palla a due alle 16, alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano, la Givova Scafati ospiterà la Vanoli Cremona per la quinta giornata del campionato di Serie A. La squadra gialloblu punta alla terza vittoria di fila dopo i successi ottenuti contro l'Estra Pistoia tra le mura amiche e la Carpegna Prosciutto Pesaro in trasferta. Coach Stefano Sacripanti potrà contare sull'ultimo acquisto, Janis Strelnielks. Il lettone ha vissuto tutta la settimana di allenamenti con i compagni.

Mouaha: "Dovremo imporre il nostro ritmo alla partita"

"Stiamo lavorando bene, siamo in un buon momento di forma e vogliamo tenere aperta la striscia positiva che abbiamo aperto con Pistoia. - ha spiegato l'ala gialloblu, Aristide Mouaha - Sappiamo che quella di domenica sarà una partita difficile, perché la Vanoli Cremona è una squadra molto aggressiva, quindi dovremmo farci trovare pronti, essere bravi a non andare nel panico e cercare di imporre il nostro ritmo alla partita, al cospetto di una squadra che ha una rotazione profonda e giocatori di grande talento ed esperienza. Nathan che è giocatore bidimensionale e Lacey che sa gestire la squadra sono di sicuro i punti di riferimento, quindi sarà fondamentale riuscire a metterli in difficoltà. Ovviamente contiamo sull’apporto dei nostri tifosi, che sono il vero sesto uomo in campo, sanno che abbiamo bisogno di loro e speriamo che vengano numerosi per sostenerci".

