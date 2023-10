Pallamano, A1: la Jomi Salerno cade sul campo della Casalgrande Padana Le ragazze di coach Ancona sono incappate nella prima sconfitta della stagione.

Nel 6° turno di campionato la Jomi Salerno incappa nella prima sconfitta stagionale. In trasferta, sul campo della Casalgrande Padana, le

salernitane pagano il terzo impegno ravvicinato in otto giorni e cedono alle padrone di casa che chiudono il match sul risultato di 20 – 19.



Sono i portieri protagonisti delle fasi iniziali di gara. In avvio di partita Pereira chiude la sua porta sull’incursione di Marquez Jabique,

risponde allo stesso modo anche Elisa Ferrari (una delle ex di turno) su Ilaria Dalla Costa. Il sette di Marco Agazzani si fa trovare preparato all’arduo compito di affrontare le campionesse d’Italia in carica: sono le casalgrandesi, infatti, a sbloccare il risultato con la rete del primo vantaggio, dopo due minuti, di Simona Artoni. Le salernitane raggiungono le padrone di casa grazie al gol di Dias Ribeiro. Primo

quarto di sostanziale equilibrio al PalaKeope: la Casalgrande riesce ad essere efficiente sotto porta, la Jomi c’è. È Aurora Gislimberti a far

passare le sue in vantaggio per la prima volta al 9 minuto realizzando la rete del 4 – 5. Casalgrande raggiunge Salerno, ma ci pensa Giulia

Rossomando dai 7 metri a mettere di nuovo distanza al 12esimo. Nel secondo quarto qualche difficoltà per le atlete di Francesco Ancona:

Elisa Ferrari chiude due volte la sua porta sul doppio tentativo di capitan Napoletano. La Casalgrande ne approfitta: Rossi e poi Iyamu

portano le padrone di casa sul + 3: 11 – 8 al 23esimo.

La Jomi Salerno si riorganizza e Nornes, l’ex Mangone e poi ancora Nornes ricuciono le distanze. Finale di prima frazione concitato: Franco dai 7 metri riporta in vantaggio le padrone di casa, una parata di Ferrari impedisce a Nornes di realizzare il gol del pareggio per la Jomi Salerno. Secondo tempo emozionante al PalaKeope: prestazione maiuscola da parte del portiere Ferrari, per la Jomi Salerno ci pensa invece l’ex Asia Mangone a trascinare le sue. È botta e risposta tra le due formazioni in campo nei primi minuti della seconda frazione. È sempre la Casalgrande avanti, ma la Jomi con tenacia prova a rimanere in gara portandosi più volte al pareggio, prima con Mangone al 16esimo (15 – 15), poi con Squizziato al 21esimo (17 – 17) e di nuovo con Rossomando al 26esimo (18 – 18). Le salernitane, però, cedono sul finale. Prima Franco con la rete del nuovo vantaggio, poi ancora Ferrari chiude la porta a Ilaria Dalla Costa. A

trenta secondi dalla conclusione Marquez Jabique realizza la rete del + 2, Matos (rientrata a Salerno nei giorni scorsi) mette dentro il pallone del 20 – 19.



La Jomi Salerno sarà nuovamente in campo il prossimo sabato 4 novembre per la gara casalinga che vedrà le campionesse d’Italia impegnata contro il Mezzocorona.





Casalgrande Padana – Jomi Salerno 20 – 19 (12 – 11)



Casalgrande Padana: Ferrari, Franco (VK) 6, Iyamu 1, Furlanetto (K) 1, Bordon, Apostol, Artoni Sa., Artoni Si. 2, Rondoni, Bonacini, Rossi 3, Artoni A. 3, Baroni, Giovannini, Marquez Jabique 4, Mattioli, Lusetti. All. Marco Agazzani



Jomi Salerno: Mangone 4, Dalla Costa (VK) 1, Rossomando 2, Lauretti Matos 1, Avagliano, Squizziato 1, De Santis 1, Danti, Ribeiro 3,

Napoletano (K) 1, Ciociano, Pereira, Nornes 3, Gislimberti 2. All. Francesco Ancona



Arbitri: Riello – Panetta

Commissario: Maurizzi