Givova Scafati Basket ko contro la Vanoli Cremona dopo due supplementari Match da 50 minuti alla Beta Ricambi Arena PalaMangano

Sconfitta casalinga per la Givova Scafati. Vince la Vanoli Cremona alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano con il finale di 112-122 dopo due tempi supplementari. I gialloblu dell'Agro non trovano il tris. "Abbiamo fatto due buoni quarti. Nel primo e nel secondo infatti siamo stati bravi in difesa e siamo andati a canestro con diversi atleti, riuscendo a giocare sia con il pick and roll che in uscita dai blocchi in maniera consistente. - ha spiegato il coach della Givova, Stefano Sacripanti - Nel terzo quarto abbiamo patito il loro ritorno, prendendo delle bombe e non mostrando la giusta vitalità per poterli contrastare, sia per motivi fisici sia per la rabbia, perché non siamo riusciti a contrastare i loro tiri da tre punti, che ci hanno fatto particolarmente male. La gara poi ha ripreso il suo andamento, siamo stati punto a punto, perdendo solo su episodi, sbagliando qualche tiro libero di troppo e prendendo qualche canestro di altissimo livello da parte loro".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Quinta Giornata

Givova Scafati - Vanoli Cremona 112-122

Parziali: 25-21, 28-14, 11-31, 23-21, 18-18, 7-17

Scafati: Sangiovanni ne, Gentile 6, Mouaha, Pinkins 20, De Laurentiis 4, Rossato 18, Logan 18, Robinson 15, Rivers 16, Nunge 8, Pini ne, Strelnieks 7. All. Sacripanti.

Cremona: Adrian 10, Zegarowski 25, Pecchia 8, Denegri 21, Lacey 18, Piccoli 2, McCullough 10, Golden 10, Zanotti, Eboua 18. All. Cavina.

Arbitri: Attard, Bettini, Valleriani.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969