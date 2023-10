Rugby, serie B: l'Arechi ko col Messina Non basta una buona prova alla squadra di Caliendo per cogliere il secondo successo stagionale.

Solo quattro punti separano l’Arechi Rugby dalla seconda vittoria stagionale. Tra le mura amiche del “Vestuti” i Dragoni di coach Caliendo hanno giocato una buona partita con il Rugby Roma, risultato però più cinico nei momenti chiave.

Ai gialloblù le occasioni non sono mancate, e ci si poteva aspettare un risultato finale sicuramente più interessante ai fini della classifica: si sono visti sprazzi di buon gioco in attacco e un sensibile miglioramento nelle fasi di non possesso rispetto alla scorsa giornata, quando però gli avversari erano i quotatissimi aquilani (oggi vincenti in casa del Cus Catania, in quella che può già definirsi una vera e propria sfida play-off).

Amareggiato, al termine della sfida, il capitano dei Dragoni, Vincenzo Di Matteo. Amareggiato ma sicuramente non sfiduciato: “Non ho molto da recriminare ai miei. Perdere non è sicuramente mai positivo, soprattutto quando ci si ritrova in partite simili che avrebbero meritato un finale diverso. Siamo alla seconda partita in casa persa con pochissimo scarto e che avremmo potuto e voluto tranquillamente vincere, ma il risultato del campo è l’unico che conta e quindi lo rispettiamo. Portiamo a casa un punto che non ci fa male in una visione ad ampio raggio della nostra stagione”.

La strada è ancora lunga, come ribadisce proprio capitan Di Matteo: “Non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia. Queste partite ci stanno dando segnali importanti. Possiamo dire la nostra in chiave salvezza ed è ciò che faremo. Testa bassa e lavoro duro ci ripagheranno e ci permetteranno di raccogliere i punti necessari per salvarci”.

Domenica di rugby anche per le squadre giovanili: il minirugby, con le categorie under 6-8-10-12, e la squadra under 14 hanno preso parte all’ormai celebre Torneo “Città di Benevento”, dando prova di un crescente interesse del territorio regionale verso i piccoli campioni di domani. A confermarlo è anche il presidente dell’Arechi Rugby, Roberto Manzo, presente proprio a Benevento per sostenere i mini-atleti: “Questi sono i momenti di vero rugby che fanno la differenza. La nostra mission è tutta qui, su questi campi, con bambini e bambine che potranno innamorarsi a dismisura di uno sport favoloso come il nostro. Abbiamo avuto anche qualche bella soddisfazione con alcune

delle nostre mini-squadre, ma in questi casi il risultato conta poco”.