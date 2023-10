Power Basket Salerno corsara a Marigliano (73-78). Zanini: "Volevamo riscatto" I gialloblu tornano immediatamente alla vittoria dopo il primo scivolone in terra beneventana

Torna il sorriso in casa Power Basket Salerno. Gli uomini del presidente Renis, al termine di un match di grande intensità, vissuto spesso sul filo dell’equilibrio, espugnano il PalaNapolitano di Marigliano e riprendono la corsa. Ritmi molto alti nel primo quarto, chiuso sul minimo vantaggio (19-18) dai padroni di casa. Nel secondo quarto i ragazzi di coach Menduto tengono botta (38-38) per poi mettere la freccia (55-58) al ritorno dalla pausa lunga. Negli ultimi dieci effettivi capitan Chaves (oggi top scorer con 23 punti) & Co. tengono alta la concentrazione e conservano la lucidità necessaria per rintuzzare gli attacchi della Promobasket Marigliano e portare a casa una vittoria (73 a 78 il finale) di importanza capitale.

“La partita di oggi su un campo così difficile è stata per noi molto importante perché ci ha permesso di mettere definitivamente alle spalle la sconfitta col Benevento e ripartire per affrontare al meglio le prossime gare. – questo il commento dell’assistant coach Titto Carone - Sapevamo che sarebbe stato un match difficile sotto molti punti di vista e così è stato, ma siamo molto contenti dell’approccio dei ragazzi a questa partita che ci ha permesso di portare il risultato positivo a casa”.

“È stata certamente una partita molto complicata quella di oggi a Marigliano che abbiamo portato a casa con le unghie e con i denti. Dovevamo dare risposte e volevamo riscatto dopo la brutta partita di domenica scorsa e l’abbiamo fatto, chiudendoci in difesa e facendo squadra nei momenti più complicati, e poi il giusto premio è arrivato. Dopo il risultato positivo di questa partita complessa sicuramente arriverà lo stimolo per affrontare i prossimi avversari.” Commenta così il numero 14 Paolo Zanini.

Il tabellino di Promobasket Marigliano-Power Basket Salerno. Capitan Chaves sugli scudi. Anche Basile in doppia cifra

Promobasket Marigliano - Raupys 27, Ingrosso 15, Cimminella 9, Spera 9, Longobardi 6, John 4, De Riggi 3, Ogiemwonyi, Mbaye, Piscopo, Matrisciano, Innocente, n.e. Coach Petillo

Power Basket Salerno – Chaves 23, Basile 13, Tersilo 8, Ani 8, Favaretto 7, Zanini 7, Zampa 5, Misolic 4, Manisi 3, Dabangdata, n.e. Coach Menduto

La classifica. Power in 4a posizione, a pari merito con Scandone Avellino

La Power è a 3 vittorie e 1 sconfitta. La prossima gara sarà contro la Felice Scandone Avellino, appaiata a 6 punti.