Jomi Salerno, Ancona dopo il primo ko: "Male in attacco, molto meglio in difesa" Per le salernitane prima sconfitta stagionale, sabato arriva il Mezzocorona.

La prima sconfitta stagionale della Jomi Salerno è arrivata sul campo del Casalgrande Padana. Un ko di misura (20-19) che brucia, ma al tempo stesso è una lezione importante in ottica futura. Nulla è compromesso. Il torneo di A1 è lunghissimo e le campionesse d’Italia, ancora con una sfida in meno rispetto al Brixen Sudtirol, possono agguantare la vetta.

La sconfitta è stato motivo di analisi da parte del tecnico Francesco Ancona che si concentra sulle difficoltà offensive. “Purtroppo, in attacco siamo state piuttosto passive, in difesa invece abbiamo fatto molto bene. Quello di cui sono contento è stata la conferma arrivata dalle giovani, l’under ha giocato molto bene e io sono soddisfatto del loro approccio alla gara”.

Su tutte Asia Mangone. “Una menzione per Asia Mangone che da ex avrebbe potuto subire l’ambiente e farsi sopraffare dalle

emozioni ma non è stato così – ha sottolineato Francesco Ancona – Purtroppo, ripeto, in attacco è mancato qualcosa e

quando trovi di fronte una squadra che ha qualcosa in più da dire puoi uscirne penalizzato come è accaduto a noi”.

Sabato si torna in campo alla Palestra Palumbo contro il Mezzocorona, partita che sulla carta non dovrebbe essere troppo complicata, ma proprio per questo va preparata nel migliore dei modi.