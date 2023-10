Hockey pista, Fontan Alfani show: primo successo per la Roller Salerno La compagine salernitana ha battuto 7-4 il Prato.

La Campolongo Hospital Roller Salerno trova il primo successo in Coppa Italia . La società cara al patron Gianfranco Camisa batte 7-4 Prato sulla pista del “Palatulimieri” al termine di una partita ricca di episodi e di emozioni. A brillare è la stella di Fontan Alfani, autore di un poker di pregevole fattura, grazie al quale Salerno ha prima ripreso i toscani e, poi, trovato l'allungo decisivo per i tre punti.

L'avvio, infatti, è di marca ospite. Al 5' Alberto Capuano porta avanti Prato, finalizzando una ripartenza in velocità dei biancoazzurri. Salerno non ci sta e due minuti dopo trova il pari con Fontan Alfani. L'equilibrio, però, dura poco e, tra il 14' ed il 15' le due squadre vanno a segno tre volte: Baldesi riporta avanti Prato, Fontan Alfani trova il 2-2 ma trenta secondi dopo è Lorenzo Capuano a trovare la rete del 2-3. La risposta di Salerno arriva a ridosso dell'intervallo e porta la firma di Giorgio Giudice che disegna una parabola imprendibile per Vespi, spedendo la pallina all'incrocio.

Nella ripresa i padroni di casa cambiano marcia e trovano subito l'uno-due decisivo con Fontan Alfani e Daniele Esposito che in due minuti servono il doppio vantaggio. Baldesi non molla e porta Prato di nuovo sul meno uno. Gli ospiti tentano l'assedio ma Marrazzo abbassa la saracinesca. E nel finale la Roller Salerno trova prima il 6-4 con Esposito e, infine, il 7-4 con Fontan Alfani.

Proprio l'italo-argentino a fine gara ha manifestato la sua gioia. «Stiamo crescendo nel gioco di squadra, la Coppa Italia per noi è un test in vista del campionato ma ci tenevamo a conquistare i tre punti. È stata una partita combattuta, siamo riusciti a regalare una gioia al nostro pubblico che ripaga di tanti sacrifici».

Significativo anche il ricordo di Enrico Bernardini, coach di Prato che ha fatto il suo in bocca al lupo a Salerno. «Mi ha fatto piacere tornare dopo tanti anni in questo palazzetto, perché per me che ho giocato tanti anni a Novara, ha fatto la storia. E nel tornare qui mi sono emozionato. Auguro tanta buona fortuna a Salerno di poter tornare a quei vertici».