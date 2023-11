La Jomi Salerno continua il suo lavoro dopo la sconfitta di Casalgrande Pisapia: Una sconfitta che è figlia di tutta una serie di prestazioni non particolarmente brillanti

Prosegue il lavoro della Jomi Salerno in vista del prossimo impegno di campionato. Impegno, sudore e motivazioni è quanto ci si aspetta dalle atlete allenate da mister Francesco Ancona nel corso della settimana che segue la sconfitta subita sul campo della Casalgrande Padana. Lo scorso sabato, infatti, la prima battuta d’arresto in campionato per le salernitane. Nessun dramma, ma i giorni di preparazione che separano le campionesse d’Italia in carica dalla gara casalinga contro Mezzocorona (in programma alle 18.30 del prossimo sabato 4 novembre) saranno necessari per ritrovarsi, riflettere sulla sconfitta ma soprattutto per aggiustare quanto non ha funzionato sul campo delle casalgrandesi.

Giorni di lavoro, dunque, fondamentali per mettere a posto le due fasi di gioco e archiviare definitivamente il passaggio a vuoto dello scorso

sabato, con la Jomi Salerno che avrà l’occasione per cercare dinanzi al proprio pubblico l’immediato riscatto.



“C’è delusione per la battuta d’arresto di Casalgrande cui vanno fatti i complimenti per la grande partita disputata. Una sconfitta che è figlia

di tutta una serie di prestazioni non particolarmente brillanti sul piano del gioco. Confido in un immediato riscatto ma è chiaro che

bisognerà alzare il livello delle prestazioni per competere ad alti livelli; proseguendo su questi standard difficilmente potremo ripeterci

– ha dichiarato il presidente della Jomi Salerno Mario Pisapia –. Sotto quest’aspetto il campo, come sempre, sarà giudice inappellabile visto

che in un mese, tra metà novembre e metà dicembre, ci giocheremo praticamente tutto tra European Cup e campionato. Il tempo c’è, le

occasioni non mancheranno ed il team ha tutto ciò di cui necessita per dimostrarsi all’altezza delle nostre aspettative”.