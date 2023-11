Power Basket Salerno-Scandone Avellino 80-78: Chaves uomo del destino In un Palasilvestri incandescente, capitan Chaves guida i gialloblu alla 4a vittoria in 5 giornate

Foto di Bledar Hasko per Power Basket Salerno

In un PalaSilvestri ribollente di entusiasmo e colorato dal tifo di entrambe le tifoserie, la Power Basket Salerno batte Avellino grazie ad un canestro di capitan Chaves sulla sirena, al termine di una partita al cardiopalma, con ritmi per lunghi tratti da categoria superiore.

Avellino quasi sempre avanti, poi sale in cattedra capitan Chaves e cambia tutto

Primo quarto in equilibrio, chiuso in vantaggio dagli uomini del presidente Renis per 21-20. Poi è la Scandone a scavare un solco importante prima del riposo, col tabellone che dice 35-43. Al ritorno dagli spogliatoi i ragazzi di coach Menduto si aggrappano alle iniziative di capitan Chaves per ricucire lo strappo con gli irpini e chiudono il terzo quarto sotto di tre, sul 57-60. Quarto periodo con la palla che scotta, ed è più pesante, punto con un finale di gara deciso con gli ultimi possessi con entrambe le squadre che provano a vincerla, ma è ancora una volta il capitano argentino a far pendere l’ago della bilancia per i padroni di casa con il canestro sull’ultimo tiro dall’angolo, che vale l’80-78 finale. Al termine della gara il tabellino dice 26 punti per Chaves e registra le buone prove realizzative di Misolic (16), Zanini (15) e Basile (12).

Il commento di coach Menduto e del presidente REnsi

“Oggi abbiamo vinto una partita durissima. Un match vero, tra due squadre che giocano molto bene - questo il commento a caldo di coach Menduto. - Chiaro che siamo contenti di aver preso noi i 2 punti. L’inizio è stato di studio, poi abbiamo giocato gli ultimi 7 min del primo quarto molto bene. Difensivamente nel secondo quarto abbiamo abbassato l’intensità che ci ha fatto perdere il parziale di gioco. Abbiamo ripreso poi a giocare con la testa giusta ed essere molto più presenti nell’uno contro uno, che sapevamo essere uno dei loro punti di forza”.

“Una partita da cardiopalma – commenta al termine del match il presidente Renis -. Complimenti ai ragazzi, il capitano ha preso la squadra sulle spalle e l'ha portata al canestro vincente. Credo sia una vittoria strameritata. Ci hanno fatto soffrire ma queste sono le vittorie che ci piacciono ancora di più”.

I tabellini. Power Basket trascinata da Chaves. Scandone guidata dalle triple di Trapani e la forza di D'Offizi

Power Basket: Chaves 26 (MVP), Misolic 16, Zanini 15, Basile 12, Zampa 5, Ani 4, Favaretto 2, Manisi, Tersillo, Dabangdata, Frasca, Biccardi n.e. Coach Menduto

Scandone Avellino: Trapani 24, D’offizi 15, Bianco 11, Sanchez 10, Soliani 7, Mazzagatti 6, Pichi 5, Scolpini, La Rocca, Vitale, n.e. Coach Sanfilippo