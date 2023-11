Jomi Salerno, occasione per il riscatto Domani alla Palumbo arriva il Mezzocorona.

Un nuovo impegno in campionato è alle porte per la Jomi Salerno. Domani, sabato 4 novembre alle ore 18.30, le campionesse d’Italia in carica, infatti, affronteranno alla Palestra Palumbo il Mezzocorona nella gara valida per il 7° turno di campionato. Occasione ghiotta per le

salernitane che, reduci dalla sconfitta (la prima stagionale) subita in trasferta a Casalgrande, avranno l’opportunità di rifarsi dinanzi al

proprio pubblico. Una vittoria è d’obbligo per le atlete allenate da Francesco Ancona che intendono chiudere la prima parte del girone di

andata con due punti in più in classifica prima di dedicarsi all’impegno in EHF European Cup della prossima settimana. Necessità di raccoglier punti anche per la Pallamano Mezzocorona (solo 2 quelli fin qui conquistati), terzultima in classifica, reduce dalla pesante sconfitta casalinga subita per mano della Pallamano Pontinia lo scorso sabato.



“Abbiamo subito messo in ordine le idee, a volte le sconfitte fanno anche bene. È importante far tesoro degli errori per non ripeterli, ci

siamo allenati bene. Abbiamo una partita sulla carta non difficilissima, ma che va affrontata sempre con la concentrazione giusta, anche perché il nostro obiettivo non sono solo i due punti, ma anche quello di migliorare il nostro gioco. Adesso abbiamo una grande occasione con la partita di domani e con le due di Coppa Europea che arriveranno.

Dobbiamo assolutamente cercare, in questo mese, di cambiare il ritmo di gioco, le ragazze hanno capito cosa bisogna fare e io sono sicuro che sarà un mese molto produttivo – ha dichiarato il coach della Jomi Salerno Francesco Ancona. – Le ragazze hanno capito che quello che abbiamo fatto nelle ultime settimane e dimostrato nell’ultima partita non è il nostro vero valore, forse dipende anche dall’atteggiamento che abbiamo avuto nell’ultimo periodo causato anche dalle tante interruzioni ed assenze. Tra un po' la Nazionale ci priverà di nuovo di diverse giocatrici; quindi, non è semplice soprattutto quando la squadra è nuova e giovane. Dobbiamo lavorare, abbiamo il tempo per farlo e sono sicuro che le ragazze faranno di tutto per arrivare al top al mese di dicembre quando arriveranno le partite più importanti. Contro Mezzocorona mi aspetto una gara in cui bisognerà approcciare bene, dobbiamo difendere bene e non ci saranno problemi, Ma dipende da noi. Come dimostrato da Padova e Sassari, due partite comunque sulla carta non proibitive ma con due squadre che invece ci hanno dato filo da torcere, bisogna evitare cali di tensione, giocare al massimo e cercare di sviluppare nel miglior modo possibile il nostro gioco”.