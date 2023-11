Pallamano, A1: La Jomi Salerno ritrova la vittoria in campionato. Prima del lungo stop, battuto il Mezzocorona alla Palumbo.

È un ritorno alla vittoria piuttosto agevole per la Jomi Salerno alla ricerca del riscatto in occasione della 7^ giornata del campionato di

serie A1 Femminile. Le atlete di Francesco Ancona trovano il successo sul Mezzocorona chiudendo la gara casalinga sul risultato di 34 – 19 e archiviando così positivamente la prima parte del girone di andata.



Dinanzi al proprio pubblico la Jomi Salerno parte forte e realizza tre reti in tre minuti. Prima Mangone, poi Barreiro ed ancora Squizziato

spiazzano nelle battute inziali la squadra ospite che, per l’intera durata del match, fa fatica a stare dietro alle campionesse d’Italia in

carica. In campo le atlete di Ancona portano motivazione e voglia di riscatto e così dominano la prima frazione. Una ispirata Jomi trova,

dunque, facilmente la via del gol distanziando il Mezzocorona con la rete del + 5 al 22esimo per chiudere poi avanti di 7 (rete di

Gislimberti allo scadere), sul risultato di 15 – 8, il primo tempo.

Stesso assoluto dominio anche nella seconda frazione: è di nuovo Mangone a sbloccare il risultato dopo tre minuti dall’inizio. Per il Mezzocorona è difficile trovare varchi nella difesa salernitana, mentre la Jomi Salerno continua ad aumentare le distanze. Coach Ancona fa ruotare tutti gli effettivi a sua disposizione, nel secondo tempo spazio, quindi, alle giovani di casa. Al 14esimo la Jomi Salerno è già avanti di 10 grazie ad una rete di Mangone. Le salernitane sono ciniche e sbagliano poco sottoporta. È Rossomando a mettere a segno la rete del +15 al 20esimo. Capitan Napoletano e compagne si avviano così tranquillamente verso la conclusione: la rete del 34 – 19 è di Martina De Santis.



Archiviata positivamente la prima fase di campionato, chiusa con la vittoria casalinga sul Mezzocorona, per le salernitane sarà ora tempo di rituffarsi negli impegni di Coppa Europea. Il prossimo weekend la Jomi Salerno affronterà, infatti, in trasferta le maltesi dello Swieqi

Phoenix. Il ritorno in campionato è, invece, fissato per il prossimo 2 dicembre quando alla Palumbo arriverà la Cassa Rurale Pontinia.

Jomi Salerno – Mezzocorona 34 – 19 (15 – 8)



Jomi Salerno: Mangone 6, Dalla Costa (VK) 2, Rossomando 7, Lauretti Matos, Avagliano 1, Squizziato 5, De Santis 2, Cirino 1, Danti, Ribeiro 2, Napoletano (K), Ciociano, Pereira, Nornes 1, Barreiro 6, Gislimberti 1. All. Francesco Ancona



Mezzocorona: Wiedenhofer, Chandarli 8, Pfanzelter, Groff, Campestrini 3, Raifer, Ratsika, Demattio, Della Valle (VK) 3, Giovannini, Bajko,

Italiano (K) 2, Pilati 1, Put 2. All. Nikolay Boev



Arbitri: Simone, Monitillo