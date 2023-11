Jomi Salerno, Ancona: "Soddisfatto più per l’atteggiamento che abbiamo avuto" Il tecnico campione d'Italia ha commentato il ritorno al successo contro il Mezzocorona.

Il ritorno al successo della Jomi Salerno era attesissimo. Alla Palumbo le ragazze di coach Ancona hanno superato il Mezzocorona facendo vedere ottime cose. “Sono soddisfatto più per l’atteggiamento che hanno avuto tutte le ragazze perché avevo chiesto loro in settimana di cambiare un po' il ritmo soprattutto nella fase difensiva”.

Parole di coach Ancona che sottolinea la soddisfazione per aver visto una buona difesa. “Penso che lo abbiamo dimostrato, Mezzocorona è un avversario giovane che lotta per la

salvezza però vedere la nostra squadra giocare in difesa rispetto alle partite che abbiamo giocato con Padova e Sassari è diverso. Abbiamo ruotato tutte le effettive a disposizione per mantenere alta l’intensità e di questo sono soddisfatto”

Si riparte da questo successo. “Questo è un punto di inizio -sottolinea- perché era importante far capire soprattutto a loro che hanno questo tipo gioco nelle corde. Il DNA di questa squadra è la velocità, l’esplosività. In difesa dobbiamo essere aggressivi non possiamo permetterci un ritmo blando e anche quando arriverà qualcosa che cercherà di imporre questo ritmo, noi dovremo essere in grado di capovolgere la situazione e giocare in velocità per poter dire la nostra in campionato”.

Col Mezzocorona buona prestazione anche della rientrante Cyrielle Lauretti Matos. “Tornare a giocare in casa con il pubblico è stata un’emozione forte, ho sentito tutto il calore della squadra e dei nostri sostenitori, è come se fosse una grandissima famiglia, è stata un’emozione grandissima.

Rispetto alle altre partite abbiamo fatto una prestazione migliore, sono contenta di questo, le giovani anche in allenamento dimostrano tutto il loro impegno e quindi è giusto che si godano questi momenti. Ora ci aspettano le partite di Coppa Europea e nella settimana che verrà prepareremo tutto per essere pronte. L’obiettivo è continuare ad andare avanti, non si sa quello che può accadere”.