Pallanuoto, A1: il turno infrasettimanale regala la sfida Rari Nantes-Camogli Mercoledì alle 19 alla Vitale di Salerno si gioca un match attesissimo. Sabato derby col Posillipo.

Sesta giornata di campionato per la Check-Up Rari Nantes Salerno che mercoledì 8 novembre 2023 alle ore 19:00 presso la piscina Simone Vitale affronterà la neopromossa Spazio RN Camogli.

Dopo circa 20 giorni dall’ultima gara contro il Trieste del 21 ottobre, la Rari torna finalmente in acqua nel turno infrasettimanale davanti al proprio pubblico. Due settimane di stop che hanno consentito ai giallorossi di lavorare per limare gli errori commessi nei precedenti incontri e per farsi trovare pronti per gli scontri diretti ravvicinati. I ragazzi di mister Presciutti saranno infatti impegnati contro il Camogli in casa mercoledì 8 novembre e sabato 11 novembre contro il Posillipo alla Piscina Scandone.

Mister Presciutti dichiara: “Finalmente si ritorna in acqua! Abbiamo lavorato bene in queste settimane e siamo impazienti di giocare davanti ai nostri tifosi. Affronteremo il Camogli, una squadra che è in crescita e, conoscendo il loro spirito, non mollerà fino all'ultimo. Sono molto fiducioso dei miei ragazzi. Vogliamo 3 punti e li andremo a prendere.”

“Sono partite non facile da giocare. È una formazione di tutto rispetto. Dobbiamo interpretare la partita con grande attenzione. Loro verranno a Salerno per giocare in maniera spregiudicata e sta a noi essere bravi a non lasciargli troppo spazio. Dobbiamo essere cinici, perché questa è la classica partita che non dobbiamo sbagliare.” Le parole del capitano Michele Luongo.

• Mercoledì 8 novembre 2023, ore 19:00- Check-Up RN SALERNO vs RN Camogli

• Sabato 11 novembre 2023, ore 16:00- C.N. Posillipo vs Check-Up RN SALERNO