Genea Lanzara, sabato arriva la Publiesse Chiaravalle Maione: "Finalmente si è concluso questo periodo di pausa".

Impegno casalingo per la Genea Lanzara nella sesta giornata di andata del Campionato Nazionale di Serie A Silver. Dopo la lunga pausa, i salernitani sono attesi da un match alquanto impegnativo contro la Publiesse Chiaravalle, attualmente al terzo posto in classifica.

I salernitani, con un bottino momentaneo di quattro punti frutto di due successivi e tre sconfitte per una sola rete, dovranno a tutti i costi cercare di conquistare l'intera posta in palio dinanzi al pubblico amico per smuovere la classifica ed affrontare con maggiore tranquillità l'inteso periodo di gare sino alla sosta natalizia.

Ancora priva di Dello Vicario Giacinti e di De Ruvo, la squadra di coach Maione dovrà, insomma, rimboccarsi le maniche e mettere in campo ancor più grinta, cuore e carattere.

“Finalmente si è concluso questo periodo di pausa, la voglia di scendere in campo è davvero tanta – dichiara Pasquale Maione, coach della Genea Lanzara – questa sosta ci ha consentito comunque di recuperare qualche infortunio, seppur non al 100%, ma si inizia sotto questo aspetto a vedere la luce in fondo al tunnel. Ci è servita, inoltre, anche per ricaricare un po' le batterie avendo osservato qualche giorno di stop, difatti staccare un po' la presa credo ci abbia fatto bene. Abbiamo ripreso ad allenarci come sempre con tanta intensità, il gruppo durante la settimana lavora davvero bene, sono ottimista e allo stesso tempo consapevole che ci attenderà una sfida dura contro un avversario, quale il Chiaravalle, in un ottimo stato di forma. Cercheremo, ovviamente, di vendere cara la pelle tra le mura amiche.

Il bilancio è di due vittorie e di tre sconfitte di misura – prosegue il tecnico – qualche punto in più ci avrebbe fatto comodo, potevamo conquistare qualche vittoria con un pizzico di esperienza maggiore e di attenzione, ma sapevamo tutti benissimo che i presupposti sarebbero stati questi. Il gruppo è giovanissimo, avere risultati immediati in un nuovo contesto e in questo nuovo campionato è difficile, noi abbiamo investito tanto su un gruppo composto da giovani talenti e continuo ad essere convinto di poter fare davvero bene. Speriamo di recuperare gli infortunati quanto prima così da avere il gruppo al completo e poter dire maggiormente la nostra.

Sicuramente dovremo migliorare nella gestione delle gare, partiamo bene e mettiamo in pratica il lavoro compiuto in settimana, poi non appena gli avversari cambiano qualche aspetto nel corso del match andiamo in difficoltà. E' chiaro che ci vuole tempo, è cambiato tanto dunque bisogna pazientare. Adesso ci rimbocchiamo le maniche per affrontare una squadra che annovera giocatori esperti, sia stranieri che naturalizzati, che punta a far bene. Ci attende una gara durissima, come tutte d'altronde, noi dobbiamo dimostrare un qualcosa in più per ottenere l'intera posta in palio”.

La gara Genea Lanzara – Publiesse Chiaravalle andrà in scena Sabato 11 Novembre alle ore 18:30 presso la Palestra Caporale Palumbo di Salerno e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball.

IL PROGRAMMA DELLE GARE DELLA 6^ GIORNATA: Campus Italia – Cologne; CUS Palermo – Lions Teramo; Haenna – Molteno; Genea Lanzara – Chiaravalle; Romagna – Camerano; Verdeazzurro – San Lazzaro.

CLASSIFICA: Camerano 10, San Lazzaro 9, Chiaravalle 7, Romagna 7, Cologne 6, Verdeazzurro 5. Genea Lanzara 4, Molteno 4, Haenna 4, Palermo 2, Campus Italia 2, Teramo 0.