Pallanuoto, A1: la Rari Nantes Salerno ha travolto il Camogli Dal match della Vitale arrivano punti pesanti, decisivo un grande primo periodo.

Si è svolta presso Piscina Simone Vitale di Salerno la sesta giornata del campionato di pallanuoto maschile di Serie A1 della Check-Up Rari Nantes Salerno contro la RN Camogli. La gara è terminata 18-9.

Inarrestabili i giallorossi che partono con il piede sull’acceleratore segnando il primo parziale di 4-0, bravissimi a non concedere mai troppo spazio ai liguri.

Debutto assoluto in giallorosso per Antun Goreta, che finalmente recupera dopo l’infortunio alla mano causato durante il torneo pre-campionato di Vico Equense e felice ritorno per Gabriele Vassallo che rientra in acqua negli ultimi minuti di gioco dopo mesi lontano dai pali a causa del recupero dopo l’intervento all’anca.

Sabato 11 novembre 2023 ore 16:00 – CN Posillipo vs Check-Up RN SALERNO

Sabato 18 novembre 2023, ore 15:00 –Check-Up RN Salerno vs RN Camogli

TABELLINO:

Check-Up RN Salerno – RN CAMOGLI 18-9 (4-0, 3-3, 5-3, 6-3)

CHECK-UP RN SALERNO: G. TAURISANO, M. LUONGO, A. FORTUNATO 2, C. SANGES, G. PARRILLI 1, D. GALLOZZI 3, I. VRBNJAK, V. GALLO 4, D. PRESCIUTTI 1, Z. BERTOLI 3, A. GORETA 3, D. PICA 1, G. VASSALLO, S. MAIONE All. C. PRESCIUTTI

RN CAMOGLI: E. ROSSI, PLUMPTON, C. GANDINI 2, P. MANGIANTE, G. BOGGIANO 2, T. PUTT 1, VUJOSEVIC 1, G. BIANCO, L. BARABINO, L. KOVACEVIC 2, J. SKILJIC 1, P. RUGGIERI, F. SCARDINO, All. A. TEMELLINI

Arbitri: F. RICCIOTTI, A. NICOLAI

Note: Usciti per limite di falli Boggiano (C) e Putt (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Check-Up RN Salerno 5/15 (+ due rigori), Spazio RN Camogli 2/8 (+ un rigore). Spettatori 150 circa.