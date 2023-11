Check-Up Rari Nantes Salerno, Presciutti e Vassallo sono soddisfatti La bella prestazione interna contro Camogli ha regalato punti pesanti per la classifica.

Dal turno infrasettimanale sono arrivati punti pesanti per la Check-Up Rari Nantes Salerno che ha travolto per 18-9 il Camogli. Gli uomini di Presciutti hanno messo la gara in discesa grazie ad un primo parziale chiuso sul 4-0 controllando poi senza affanni la partita.

Tra i protagonisti il portiere Gabriele Vassallo. “La scelta di rientrare è stata concordata con il Mister, tenendo conto che il giovane De Simone non stava bene per giocare. Ovviamente, questa rappresenta solo una tappa nel mio percorso di recupero completo. Sono soddisfatto dei progressi e delle prestazioni di Gennaro Taurisano. Ora subito ci attende una partita importante. Il derby contro il Posillipo (sabato ndr.) è sempre una sfida particolare e difficile, ma credo che ci siano le condizioni giuste per fare una grande partita”.

Soddisfatto della prestazione anche Mister Presciutti: “Non era facile ripartire con questo ritmo dopo due settimane di stop. La squadra è stata molto brava a metterla subito sulla strada giusta. Sono molto soddisfatto del debutto stagionale ufficiale di Goreta, così come del ritorno di Vassallo. Anche dal punto di vista mentale, la squadra è stata sempre concentrata, impedendo il rientro del Camogli. Portiamo a casa tre punti importantissimi. Ora ci prepariamo per sabato contro il Posillipo per cercare di vincere il derby, perché è fondamentale non lasciare punti per strada. Sappiamo che ci sono almeno 5-6 squadre con lo stesso obiettivo”.