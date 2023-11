Pallanuoto, A1: il derby campano non sorride alla Check-Up Rari Nantes Salerno Salernitani sconfitti alla Scandone di Napoli per 6-5 dal Posillipo.

Si è svolta presso la Piscina Felice Scandone di Napoli la settima giornata del campionato di pallanuoto maschile di Serie A1 della Check-Up Rari Nantes Salerno contro il Circolo Nautico Posillipo. La gara è terminata 6-5. Per un’incollatura i 3 punti li guadagna il Posillipo dopo un match che, nel rispetto dei pronostici, è stato ricco di emozioni, qualità e grande ritmo messo in acqua da entrambe le squadre.

Molto bravi i giallorossi a recuperare ed a mettersi a meno uno nell’ultimo quarto, vicinissimi in più occasioni al pareggio. Presenti sugli spalti i ragazzi delle giovanili Rari, i loro genitori e diversi tifosi che oggi hanno sostenuto e seguito la squadra in trasferta.

Sabato 18 novembre 2023, ore 15:00 –Check-Up RN Salerno vs PRO RECCO

TABELLINO:

C.N. POSILLIPO VS Check-Up RN Salerno 6-5 (1-1, 2-1, 3-1, 0-2)

CN POSILLIPO: L. IZZO, A. SOMMA 1, F. ANGELONE, M. ROCCHINO 1, G. MATTIELLO, E. AIELLO, M. TUBIC, N. CUCCOVILLO, L. BRIGANTI, F. RADOJEVIC 2, A. PICCA, P. SACCOIA 2, R. SPINELLI, E. SERINO, All. R. BRANCACCIO

CHECK-UP RN SALERNO: G. TAURISANO, M. LUONGO 1, A. FORTUNATO, C. SANGES, G. PARRILLI 1, D. GALLOZZI, I. VRBNJAK 1, V. GALLO 1, D. PRESCIUTTI, Z. BERTOLI, A. GORETA 1, D. PICA, G. VASSALLO, S. MAIONE All. C. PRESCIUTTI

Arbitri: NAVARRA D'ANTONI

Note: Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Posillipo 2/6 + un rigore e Salerno 3/6. Spettatori: 300 circa.