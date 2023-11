Basket: la Givova Scafati firma l'impresa, battuta l'EA7 Emporio Armani Milano Serie A, coach Sacripanti: "Abbiamo attaccato bene Mirotic, cercando di farlo correre"

La Givova Scafati sorprende l'EA7 Emporio Armani Milano con il risultato di 77-68 nella gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Prova di squadra per i gialloblu: "Al di là della vittoria, abbiamo giocato una buonissima pallacanestro, facendo tutto quello che avevamo preparato nel corso della settimana. - ha spiegato il coach della Givova, Stefano Sacripanti - Non dovevamo alzare troppo i possessi, perché sarebbe stato interpretato come un segnale di debolezza e di paura. Abbiamo invece fatto contropiede primario ogni qual volta si è profilata occasione e poi siamo andati avanti nei giochi ogni volta con un giocatore diverso. Abbiamo attaccato bene Mirotic, cercando di farlo correre. Per i primi 25 minuti ci è andata bene, poi abbiamo subito la fisicità di Milano, facendo qualche giro a vuoto, subendo i loro cambi difensivi. Sono stati determinanti gli ultimi venti secondi del terzo quarto in cui siamo passati dal +5 al +10 e poi bravissimi nell’ultimo quarto a gestire".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Settima Giornata

Givova Scafati - EA7 Emporio Armani Milano 77-68

Parziali: 21-20, 20-16, 21-16, 15-16

Scafati: Sangiovanni ne, Gentile 15, Mouaha ne, Pinkins 6, De Laurentiis, Rossato 13, Logan 6, Robinson 10, Rivers 13, Nunge 6, Pini, Strelnieks 8. All. Sacripanti.

Milano: Lo 9, Poythress 15, Bortolani 3, Tonut 6, Melli 2, Kamagate 2, Ricci, Flaccadori 6, Hall 2, Caruso ne, Shields 4, Mirotic 19. All. Messina.

Arbitri: Paternicò, Grigioni, Galasso

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969