Check-Up Rari Nantes Salerno, Presciutti: "I ragazzi hanno lottato" Il tecnico dei salernitani ha commentato con fiducia la sconfitta arrivata nel derby campano.

Il derby campano nel massimo campionato di serie A1 di pallanuoto ha promosso il Posillipo e rimandato la Check-Up Rari Nantes Salerno. Alla Scandone si sono imposti per 6-5 i napoletani conquistando punti pesanti per la classifica. Match deciso nel terzo periodo quando Posillipo è scappato via fino a raggiungere il massimo vantaggio sul 6-3. Coraggioso ma inutile lo sforzo nel quarto periodo degli uomini di Presciutti che sono tornati in scia ma senza agguantare l’avversario.

“Il derby non ha deluso le aspettative per l’intensità e l’emotività con cui è stato giocato” ha dichiarato il tecnico dei salernitani. “Fin dall’inizio, sapevo che sarebbe stata una partita difficile, considerando che stavamo affrontando una squadra che merita pienamente il suo attuale posizionamento in classifica. Sono soddisfatto di quanto i miei ragazzi abbiano messo in campo. Hanno lottato con determinazione fino alla fine. Ci sono alcune cose che dobbiamo migliorare, soprattutto nella gestione delle emozioni. Avevo previsto che la chiave per vincere questo derby sarebbe stata quella relativa alla gestione delle emozioni. Sono comunque soddisfatto dai ragazzi che hanno dato il massimo riportandoci in partita. Continueremo il nostro percorso di crescita, analizzando attentamente dove possiamo ancora migliorare. Sono convinto che abbiamo il potenziale per crescere ulteriormente. Questa partita è parte integrante del nostro cammino, e affronteremo le sfide future con la stessa determinazione di sempre”.