EHF European Cup: storica qualificazione per la Jomi Salerno Le ragazze di Ancona hanno espugnato Malta qualificandosi agli ottavi di finale.

Due agevoli vittorie (17 – 39 nella gara d’andata e 37 – 19 in quella di ritorno) nel weekend consentono alla Jomi Salerno di approdare per la prima volta nella storia della società salernitana agli ottavi di EHF European Cup. Alla University Sports Hall di Malta le atlete allenate da mister Francesco Ancona ottengono senza troppi problemi il passaggio del turno, centrando così l’obiettivo fissato da proprietà e dirigenza alla vigilia della partenza.



Sul campo dello Swieqi RGF Malta Phoenix è tutto piuttosto semplice per le salernitane. La Jomi approccia con l’atteggiamento giusto la gara di andata e mette in crisi le avversarie già nelle battute iniziali del match. In campo è un dominio targato Salerno: maggiore qualità del gruppo, ottime doti delle singole giocatrici e una buona sinergia nel gioco di squadra rendono praticamente perfetta la prestazione delle salernitane che chiudono la prima frazione sul risultato di 8 – 23. Per coach Ancona è l’occasione giusta, alla ripresa, per far ruotare le sue e mettere in campo tutti gli effettivi a disposizione. Le giocatrici più giovani non deludono, non sbagliano quasi mai sottoporta dove invece per l’intera seconda frazione fa difficoltà ad arrivare la squadra di casa, con la Jomi Salerno che ipoteca di fatto la qualificazione agli ottavi già al termine della gara d’andata chiusa sul 17 – 39.



Forte dell’ampio vantaggio conquistato sul Phoenix HC nella serata di sabato, la Jomi Salerno torna in campo intenzionata ad archiviare

rapidamente e senza troppe sofferenze anche la gara di ritorno. Con il risultato praticamente mai in discussione, le salernitane, ancora una volta, si impongono sulle avversarie già nei primi minuti di gioco. Mangone in doppia cifra e le cinque reti delle giovani Rossomando e De Santis e dell’esperta Barreiro Guerra guidano la Jomi verso una vittoria che era già in tasca alle salernitane. Le avversarie raramente riescono ad essere pericolose, la Jomi invece con una buona prestazione di gruppo chiude la gara sul 37 – 19.

“L’obiettivo era quello di passare il turno, siamo riusciti a farlo abbastanza agevolmente. Le ragazze hanno saputo dimostrare professionalità perché hanno giocato fino all’ultimo queste due gare –ha dichiarato il coach della Jomi Salerno Francesco Ancona –. Ora abbiamo il tempo di preparare, nelle due settimane di pausa che ci attendono, la prossima partita di campionato quella contro il Pontinia. La squadra ha dimostrato di stare bene e di avere una buona forma fisica. Ora c’è da lavorare a livello di squadra e quindi cercare di migliorare tutte le combinazioni di attacco e di difesa. Cercheremo di farci trovare pronti per le prossime partite di campionato”.



Tabellini:

Sabato 11 novembre

MLT Swieqi RGF Malta Phoenix – Jomi Salerno 17 - 39 (8 – 23)



MLT Swieqi RGF Malta Phoenix: Eftimov, Schiavone, Busuttil, Celic, Caruana, Mifsud 1, Aguis, Camilleri, Grima, Ivandjikova, Gryta, Drugovic 1, Kalla 5, Vyoralova, Sorak 3, Mitrova 7. All. Danilo Dimic



Jomi Salerno: Mangone 5, Dalla Costa 4, Rossomando 5, Squizziato 2, De Santis 3, Danti, Dias Ribeiro 3, Napoletano 3, Pinto Pereira, Lauretti Matos 2, Nornes 3, Barreiro Guerra 4, Gislimberti 5. All. Francesco Ancona



Arbitri: Charalambous - Efstathiou

Delegato: Katsikis



Domenica 12 novembre

Jomi Salerno – MLT Swieqi RGF Malta Phoenix 37 – 19 (20 – 5) Jomi Salerno: Mangone 11, Dalla Costa 1, Rossomando 5, Squizziato 1, De Santis 5, Danti, Dias Ribeiro 2, Napoletano 0, Pinto Pereira, Lauretti Matos 1, Nornes 2, Barreiro Guerra 5, Gislimberti 3. All. Francesco Ancona



MLT Swieqi RGF Malta Phoenix: Eftimov 1, Schiavone 2, Busuttil, Celic 1, Camilleri J., Caruana, Mifsud 1, Aguis, Camilleri C., Grima,

Ivandjikova, Gryta, Drugovic 3, Kalla 6, Vyoralova, Mitrova 5. All. Danilo Dimic



Arbitri: Charalambous - Efstathiou

Delegato: Katsiki